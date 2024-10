Andrea Kimi Antonelli zal zijn F1-debuut maken volgend jaar als de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. De getalenteerde jongeling moet echter nog wel slagen voor zijn rijexamen. Een rijbewijs heeft hij namelijk nog niet.

Hamilton zal voor 2025 de overstap maken naar Ferrari en dus moest teambaas Toto Wolff opzoek naar een nieuwe coureur. Mercedes voerde gesprekken met meerdere rijders, maar uiteindelijk bleven alleen nog de namen van Antonelli en Max Verstappen over. De laatstgenoemde besloot echter om zijn contract bij Red Bull Racing na te volgen. Dus werd Antonelli afgelopen 31 augustus, de kwalificatiedag op Monza, aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van George Russell wordt. Met het contract voor 2025 op zak, zal de tiener een van de jongste coureurs in de koningsklasse ooit worden. Alleen Max Verstappen in 2015 en Lance Stroll in 2017 waren jonger.

Maar om in de Formule 1 te mogen racen, moet Antonelli nog een belangrijke test ondergaan. "Dit mis ik nog", legt de Bolognezer uit over het feit dat hij nog geen rijbewijs heeft, in een interview met La Gazzetta dello Sport. "Ik heb thuis een Ligier-brommobiel, maar daar ben ik klaar mee, daar heb ik het meeste wel uitgehaald. Het is raar om een F1-auto te besturen zonder een rijbewijs te hebben." Antonelli heeft meerdere privétests met de Mercedes van 2022 gedaan, voordat hij de vrije training mocht doen voor de Italiaanse Grand Prix. "Ik doe mijn rijexamen in december. Ik hoop dat ik niet zak."

Om een superlicentie, als het ware een Formule 1-rijbewijs, te bemachtigen, moet een coureur aan een aantal eisen voldoen. Je moet onder andere tenminste 18 jaar oud zijn en via een puntensysteem in de juniorkampioenschappen laten zien dat je snel genoeg bent. Maar daarnaast moet je ook een 'normaal' rijbewijs hebben. Als Antonelli voor zijn rijexamen zakt, wordt het serieus krap met de aanvraag van zijn superlicentie voor de seizoensopener van 2025.

