Andrea Kimi Antonelli beleefde tijdens de eerste vrije training in Monza meteen een lastig moment in zijn nog zeer prille loopbaan met een crash tijdens zijn eerste VT1. Toto Wolff is van mening dat het team van Mercedes het wellicht beter had kunnen aanpakken.

Vanaf volgend seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin dit seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Max Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent volgend seizoen de kans te geven.

Andere opties misschien beter

Om hem klaar te stomen voor de grote stap van volgend jaar, krijgt Antonelli dit jaar tweemaal de gelegenheid om tijdens VT1 in de Zilverpijl te stappen. De eerste kans kreeg hij in thuisland Italië, maar een onverdeeld succes werd dat niet. De jongeling hing na tien minuten zijn Mercedes in de muur, waardoor zijn kilometers dit jaar beperkt gaan blijven. Wolff denkt dat Mercedes het achteraf anders aan had kunnen pakken: "Ik zal niet zeggen dat het een fout was, maar ik denk dat we de druk waaronder hij zou kunnen komen te staan niet helemaal goed hebben ingeschat. Waarom dat zo is? We hebben erover gepraat hoe we de sessie moesten benaderen. Hij was briljant tijdens het testen en heeft nooit één fout gemaakt tijdens de vele duizenden kilometers die hij voor ons heeft gereden. Maar het is een ander verhaal als je een Italiaanse coureur bent, je bent 18 jaar oud in Monza en het is je eerste kans. Misschien was het verstandig geweest om hem een vrije training te geven in een totaal andere tijdzone dan Italië", zo steekt hij tegenover Motorsport.com hand in eigen boezem.

Pijn bij Antonelli

De Oostenrijker neemt Antonelli verder niks kwalijk en denkt zelfs dat het jonge talent te snel was voor de baan op dat moment: "Ik vond het echt jammer voor hem. Hij was zo snel en dit was zijn eerste sessie in Italië en hij zou aangekondigd worden als coureur. Iedereen was daar al mee bezig. Ik houd van zijn aanpak. Hij is meteen in de eerste ronde vanuit de pits snel en dat liet hij ons zien. Natuurlijk had ik het leuk gevonden als hij hoog op de lijst met rondetijden had gestaan, maar dat werd hem ontnomen omdat de auto uit de bocht vloog. Sommige van de snelheden werden pas veel later in het weekend gehaald. Hij was duidelijk te snel voor de staat van het circuit en voor de auto in dat stadium. Het was balanceren tussen zijn ambitie, de motivatie en de vaardigheid, versus ook de ervaring dat een vrije training gewoon een vrije training is. Ik wist dat het hem pijn zou doen", besluit de teambaas.

