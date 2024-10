Aston Martin moet Max Verstappen wegkapen bij Red Bull Racing, dat vindt Juan Pablo Montoya. Hij ziet Fernando Alonso niet als een optie voor de lange termijn en verwacht dat het Britse team alleen succesvol kan worden, als het naast Adrian Newey ook de drievoudig F1-kampioen een contract kan aanbieden.

Een van de grote onderwerpen van gesprek tijdens dit Formule 1-seizoen was het vertrek van Newey bij Red Bull en de overstap naar Aston Martin. De briljante ontwerper was toe aan een nieuwe uitdaging en teameigenaar Lawrence Stroll wist hem te overtuigen zich te voegen bij de renstal waar Alonso en Lance Stroll voor rijden. Omdat het momenteel stroef loopt bij Red Bull en omdat Honda de energiedrankfabrikant ook zal verlaten, werd er meteen gesuggereerd dat Verstappen ook bij Aston Martin zou moeten tekenen. Montoya, die zo'n twee decennia geleden tegen Alonso op de baan streed, denkt dat Verstappen de beste opvolger is voor de Spanjaard die wereldkampioen werd in 2005 en 2006, maar inmiddels de leeftijd van 43 heeft bereikt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Montoya wijst naar opdracht voor Ferrari: 'Auto bouwen die aansluit op wensen Hamilton'

Twee belangrijke elementen van Red Bull

"Hij is iemand die ontzettend goed out of the box kan denken", zo beschreef Montoya Newey bij Gambling Zone. "Wat Lawrence Stroll heeft gedaan is fantastisch. Hij heeft de Honda-deal die Red Bull had, en nu heeft hij ook nog Newey. Hij heeft twee belangrijke elementen van wat Red Bull waarschijnlijk zo succesvol heeft gemaakt. De vraag is, gaan we volgend jaar al een enorme verandering zien met Adrian? Dat denk ik niet. Wat Adrian gaat doen, zal volledig om 2026 draaien. Ik denk dat op de mediumtermijn het vooruitzicht goed is voor Aston Martin. Ze zullen er geweldig goed voor staan."

OOK INTERESSANT: Verstappen snapt vertrekkende Red Bull-kopstukken: 'Dan is het beter dat ze weggaan'

Missende ingrediënt

"De juiste coureur, een coureur die het echt voor elkaar gaat krijgen", antwoordde de Colombiaan op de vraag wat het missende ingrediënt is. "Fernando is geweldig, maar hoelang kan hij nog doorgaan? Ik denk dat Lance nergens naartoe gaat. Fernando is geen optie voor de lange termijn. Wanneer ze eenmaal die beslissing maken en zeggen: 'Hé, we hebben Honda en we hebben Newey. Waarom gaan we dan niet achter Max aan?' Als ze Max een deal aanbieden, dan is het pas een project voor de lange termijn. Dan heb je een van de beste coureurs ter wereld, als hij al niet de beste is. En hoe beter hij het doet, hoe meer geld hij ook op de lange termijn zal verdienen. Het bedrijf zal nog meer waard worden."