Red Bull Racing heeft dit seizoen de nodige sleutelfiguren zien vertrekken en de Oostenrijkse succesformatie lijkt langzaam maar zeker uit elkaar te vallen. Max Verstappen vindt het jammer dat het zo loopt, maar stelt ook dat je mensen niet bij het team kunt houden die er niet willen zijn.

Dit seizoen is er een hoop te beleven bij het team van Red Bull Racing. Hoewel men met Verstappen op de baan nog altijd de kampioenschapsleider binnen de gelederen heeft, is er op de achtergrond natuurlijk een hoop gebeurd. We maakten aan het begin van het jaar de soap rondom Christian Horner mee en sindsdien begon er een aaneenschakeling aan vervelende evenementen voor de Red Bull-formatie. Zo kondigde Adrian Newey aan te vertrekken bij de renstal waar hij zoveel successen mee beleefde en gingen ook onder meer Jonathan Wheatley en Will Courtenay de topontwerper achterna door de jarenlange samenwerking met Red Bull in de toekomst vaarwel te zeggen.

Boel bij elkaar houden

Vanzelfsprekend wordt er een hoop gesproken over de vermeende leegloop van Red Bull die richting het nieuwe tijdperk van 2026 natuurlijk niet helemaal goed uit lijkt te komen. Verstappen, die aan het begin van het seizoen in Djedda nog zei dat hij het team bij elkaar wilde houden, wordt door Motorsport.com geconfronteerd met die uitspraken: "Dat is niet helemaal gelukt!" grapt de Nederlander. "Zoals ik altijd heb gezegd, had ik natuurlijk liever gezien dat iedereen was gebleven. Maar uiteindelijk kun je sommige mensen niet tegenhouden."

Trekken aan kopstukken

Verstappen vervolgt: "Als je mensen wel probeert tegen te houden, terwijl ze hier eigenlijk niet meer willen zijn, als ze teleurgesteld zijn of als ze niet helemaal krijgen wat ze willen, dan is het misschien ook maar beter dat ze een andere uitdaging aangaan. Ook al was het voor het hele team, voor het collectief, beter geweest als het bleef zoals het was. Volgens de drievoudig wereldkampioen is het gezien de successen van het team ook niet gek dat er kopstukken vertrekken: "Dat is altijd zo met teams die succesvol zijn, daar wordt aan getrokken. Dat zie je in elke sport. En sommige mensen kun je niet tegenhouden doordat ze zo’n enorm aanbod krijgen van andere teams dat het [geld] toch ook een rol speelt", besluit hij.

