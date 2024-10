Volgens Juan Pablo Montoya moet Ferrari komend seizoen alles eraan doen om het Lewis Hamilton naar zijn gemak te maken. De Colombiaan verwacht namelijk dat de zevenvoudig kampioen bij de Scuderia wraak wil nemen op de magere jaren na 2021, maar stelt wel dat de Brit daarvoor de juiste auto moet krijgen.

De 39-jarige Engelsman verkast in 2025 na twaalf jaar Mercedes naar Ferrari. Onder de vleugels van Frédéric Vasseur, waar Hamilton in zijn GP2-dagen mee samen heeft gewerkt, gaat de Brit op jacht naar zijn achtste wereldtitel. Toch zullen er daarvoor wel een aantal dingen op z'n plek moeten vallen. Zo kan Ferrari in 2024 op een goede dag meedoen om de zeges, maar was het ook meermaals nergens te bekennen. Die inconsistentie moet eruit en in gesprek met Gambling Zone verwacht Montoya bij Ferrari de 'oude' Hamilton.

'Lewis wil ongelijk criticasters bewijzen bij Ferrari'

Voor Hamilton was de transfer naar Ferrari een langgekoesterde droom en in het verleden waren er al een aantal gesprekken geweest, maar tot een deal kwam het nooit. Begin 2024 werd echter bekend dat de Brit zijn laatste seizoen bij de Zilverpijlen ging rijden. "Ik denk dat we de oude Lewis weer zullen zien. Hij zal erop uit zijn om iedereen ongelijk te bewijzen en laten zien dat ze het mis hadden over hem", zo doelt Montoya op de berichten over Hamilton, die stellen dat het beste er wel vanaf is.

Montoya: 'Ferrari moet team om Hamilton heen bouwen'

Hoewel Charles Leclerc al jarenlang als het beloofde kind bij Ferrari rondrijdt, vindt Montoya dat Ferrari vooral de wensen van Hamilton moet gaan inwilligen. "Als alles op zijn plek valt, denk ik dat Lewis een enorme bedreiging kan zijn voor het kampioenschap. Als Ferrari echt wil slagen, moeten ze echt luisteren naar wat Lewis nodig heeft en een auto bouwen die aansluit bij zijn wensen", aldus Montoya.