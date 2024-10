In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ondanks dat het hartje herfststop is, is er toch weer het één en ander naar buiten gekomen. Zo geeft Felipe Massa een update over de rechtszaak met betrekking tot de wereldtitel uit 2008. De WHO geeft een negatief advies voor het afreizen naar Rwanda, maar de FIA is vooralsnog van plan om het gala eind december door te zetten en Michael Bleekemolen vindt het de hoogste tijd om Sergio Pérez langs de kant te zetten. Dit is de GPFans Recap van woensdag 9 oktober!

Artikel gaat verder onder video

Massa geeft update over rechtszaak rondom 2008-titel: "Er zit schot in de zaak"

Felipe Massa is samen met zijn juridische team nog altijd druk bezig om een harde zaak te maken van wereldtitel in 2008, die volgens de Braziliaan wegens de befaamde 'Crashgate' ten onrechte naar Lewis Hamilton is gegaan. Inmiddels heeft hij een update over de gang van zaken. Lezen wat de update van de Braziliaan ex-Formule 1-coureur is? Klik hier!

Weersvoorspelling Grand Prix van de VS: hevige temperaturen tijdens raceweekend Austin

Na enkele weken zonder Grand Prix staat er over iets minder dan anderhalve week gelukkig wél weer racespektakel op het programma op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Hoe zijn de eerste weersvoorspellingen voor de race in de Verenigde Staten? Lezen wat de voorlopig weersvoorspelling aangeeft voor het raceweekend in Austin? Klik hier!

Steiner twijfelt geen moment: "Denk dat Max momenteel meest complete coureur is"

Hoewel er anno 2024 diverse kampioenen op de grid staan en het talent ook zeer zeker aanwezig is, stelt voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner dat Max Verstappen momenteel de meest complete coureur is. Steiner vindt Lando Norris wel op het gelijke niveau qua talent, maar mist een portie agressie en doortastendheid bij de McLaren-coureur. "Ik denk dat Lando qua talent erg vergelijkbaar is of misschien wel gewoon hetzelfde, maar is hij even agressief en net zo hongerig?", opent Steiner in de Beyond The Grid Podcast. De hele verklaring van Steiner lezen? Klik hier!

Bleekemolen vol onbegrip over Red Bull: "Ik weet niet waarom ze Pérez maar handhaven"

Sergio Pérez heeft nog altijd zijn stoeltje bij Red Bull Racing in handen en dat zorgt voor onbegrip bij Michael Bleekemolen. De analist laat in gesprek met GPFans zijn licht schijnen op de situatie en laat zijn onbegrip doorschemeren: ook de crash met Carlos Sainz in Bakoe was volgens hem bijzonder. De beargumentatie van Bleekemolen lezen? Klik hier!

FIA negeert advies WHO en houdt vooralsnog FIA-gala eind 2024 in Rwanda

De FIA gaat tegen het advies van de World Health Organization in en houdt het gala eind 2024 vooralsnog Rwanda. De WHO raadt het afreizen naar Rwanda af, vanwege de uitbraak van het Marburgvirus. Hoewel het evenement pas eind december plaatsvindt, raadt de WHO het reizen af en hoewel de FIA de situatie in de gaten houdt, zijn er geen plannen om de locatie te wijzigen. Lezen waarom de FIA vooralsnog vasthoudt aan Rwanda als locatie? Klik hier!

Gerelateerd