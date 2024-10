De FIA gaat tegen het advies van de World Health Organization in en houdt het gala eind 2024 vooralsnog Rwanda. De WHO raadt het afreizen naar Rwanda af, vanwege de uitbraak van het Marburgvirus.

Het FIA-gala is het jaarlijkse feestje van de internationale autosportbond en het is tevens de plek waar de kampioenschappen officieel worden uitgedeeld. De leden van de FIA komen op dat moment ook op bezoek, maar dat wordt voor dit jaar dus afgeraden voor de show die eind december in Rwanda wordt opgetuigd. De FIA heeft nog geen ander plan opgesteld en lijkt voorlopig nog niet voornemens om een andere locatie te zoeken.

Marburgvirus

Het marburgvirus is momenteel actief in het Afrikaanse land en volgens het Ministerie van Volksgezondheid van Rwanda zijn er op 8 oktober al 58 besmettingen geweest, met uiteindelijk 13 doden. De regering van Rwanda werkt samen met WHO om grip te krijgen op de situatie. In een verklaring laat de WHO weten: "De WHO schat het risico van deze uitbraak in als zeer hoog op nationaal niveau, hoog op regionaal niveau en laag op mondiaal niveau. Er zijn onderzoeken gaande om de volledige omvang van de uitbraak te bepalen en deze risicobeoordeling zal worden bijgewerkt naarmate er meer informatie wordt ontvangen." Een van de maatregelen die de WHO adviseert is een reis- en handelsbeperking en dat zou invloed kunnen hebben op het FIA-gala eind dit jaar.

FIA staat in nauw contact met overheid, maar heeft nog geen alternatief

De FIA houdt de situatie in de gaten, maar heeft momenteel nog geen plannen om een andere locatie aan te wijzen. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid in Rwanda. Op dit moment gaan we door zoals gepland", zo legt een woordvoerder van de autobond uit bij de Britse tak van Motorsport.com.

