Hoewel er anno 2024 diverse kampioenen op de grid staan en het talent ook zeer zeker aanwezig is, stelt voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner dat Max Verstappen momenteel de meest complete coureur is. Steiner vindt Lando Norris wel op het gelijke niveau qua talent, maar mist een portie agressie en doortastendheid bij de McLaren-coureur.

Verstappen en Norris gaan in 2024 met elkaar uitmaken wie er met de wereldtitel naar huis gaat. Voor Norris was het wel even wennen aan een auto die om de zeges kon meedoen. Zo pakte de McLaren-coureur zijn eerste overwinning in Miami en hoewel hij in de weekenden erna een aantal pole positions wist te rijden, was het pas weer in Zandvoort raak. In Singapore kwam de derde overwinning van Norris op zijn cv erbij en hij deed dat met flink wat overmacht.

'Is Lewis nog zo gedreven en hongerig als Max?'

In de Beyond The Grid Podcast legt Steiner het duo naast elkaar en op de vraag of Verstappen momenteel de beste coureur is, reageert Steiner: "Dat denk ik wel. Hij is jong, hongerig, een echte racer en erg getalenteerd en dat allemaal bij elkaar." Ook Lewis Hamilton is een meedogenloze racer, maar dat lijkt na 2021 toch iets minder te zijn. "Dat zou je ook kunnen zeggen over Lewis Hamilton. Hij heeft zeven wereldkampioenschappen gewonnen. Lewis is een fantastische coureur, maar is Lewis nog zo gedreven en hongerig als Max nu is? Dat weet ik niet, misschien is Max over vijf jaar ook wel anders. We hebben nu ook niet meer de Max van vier à vijf jaar geleden. Hij rijdt nu veel meer met zijn hoofd", legt Steiner uit.

'Is Norris even agressief en net zo hongerig?'

De titelkandidaten van 2024 liggen volgens Steiner qua kwaliteiten dicht bij elkaar: "Ik denk dat Lando qua talent erg vergelijkbaar is of misschien wel gewoon hetzelfde, maar is hij even agressief en net zo hongerig? Zou hij de dingen doen die Max doet om te winnen?", zo vraagt Steiner zich af. Verstappen heeft al bewezen dat te kunnen. "Dat zijn de kleine dingen die het verschil kunnen maken. Ik denk dat Max de meest complete coureur is op dit moment en de beste."