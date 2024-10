Felipe Massa is samen met zijn juridische team nog altijd druk bezig om een harde zaak te maken van wereldtitel in 2008, die volgens de Braziliaan wegens de befaamde 'Crashgate' ten onrechte naar Lewis Hamilton is gegaan. Inmiddels heeft hij een update over de gang van zaken.

Het is inmiddels alweer zestien geleden, maar het verliezen van de wereldtitel in 2008 zit nog altijd niet lekker bij Massa. De Braziliaan viste dat jaar in de laatste ronde van de slotrace in São Paulo achter het net, toen Timo Glock de verkeerde banden onder zijn wagen had zitten. In de wisselende omstandigheden op Interlagos was Glock in de laatste ronde niet meer vooruit te branden, waardoor Hamilton op het allerlaatste moment de Duitser kon passeren, een plekje opschoof en bij het vallen van de vlag tóch zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan wist te pakken.

Crashgate

Na eerdere opmerkingen in april 2023 van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die toegaf destijds meer geweten te hebben wat niet gemeld is, is het balletje over dat wereldkampioenschap weer gaan rollen. Daarbij wordt er voornamelijk gekeken naar de illegaal verlopen Grand Prix van Singapore, de wereldberoemde en beruchte Crashgate. In de pit stop tijdens de Safety Car-periode die door Nelson Piquet Jr. van Renault expres was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur technisch gezien de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Schot in de zaak

Vorig jaar augustus kwam dan daadwerkelijk het bericht naar buiten dat Massa, gewapend met een leger internationale advocaten, een zaak aangespannen heeft om de wereldtitel van 2008 aan te vechten. We hebben hem er even niet meer over gehoord, maar hij geeft tegenover Motorsport.com nu een update: "We zitten al vier of vijf maanden verder in deze rechtszaak en er zit schot in de zaak. We vechten absoluut voor gerechtigheid, want het was niet eerlijk. Vooral om na vijftien jaar te horen dat ze het in 2008 al wisten en besloten om niets te doen. Dat was te veel voor mij. Daarom heb ik een groep professionele juristen samengesteld. Het is natuurlijk niet mijn vakgebied, maar we hebben een groot team dat vecht voor gerechtigheid en het juiste, en dat is wat we doen."

Erkend als kampioen

Massa, die toegeeft zich bedrogen te voelen, wil vooral gerechtigheid bewerkstelligen: "We vechten zeker tegen iets dat niet eerlijk was, om wat er is gebeurd. Waar ik absoluut naar streef, is om erkend te worden. Erkend worden als kampioen omdat ik dat verdien. Het was niet eerlijk wat er met me gebeurde door iets dat tijdens de race gebeurde en niet bij de sport hoort. Daarom vecht ik, en ik vecht zeker tot het einde." Ten slotte geeft hij aan dat hij Hamilton verder niks kwalijk neemt: "Om eerlijk te zijn is dit geen strijd met Lewis. Lewis heeft helemaal niets te maken met dit gevecht. Het gevecht gaat over wat er in de race gebeurde, wat niet goed was voor de sport. Het gevecht is dat deze race geschrapt moet worden. Dat is het gevecht."

