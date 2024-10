Na enkele weken zonder Grand Prix staat er over iets minder dan anderhalve week gelukkig wél weer racespektakel op het programma op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Hoe zijn de eerste weersvoorspellingen voor de race in de Verenigde Staten?

Het Circuit of the Americas werd in 2012 geïntroduceerd op de kalender en sindsdien zijn coureurs eigenlijk altijd wel te spreken geweest over de lay-out en uitdaging die de baan te bieden heeft. Vooral Lewis Hamilton reist vermoedelijk met veel plezier af richting Texas met vijf overwinningen op zak, waarvan vier achtereenvolgens tussen 2014 en 2017, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen en Valtteri Bottas wonnen de overige races voordat het circus in 2020 Austin noodgedwongen over moest slaan. Na de coronapauze keerden we weer terug in Texas, waarna het Verstappen zijn walhalla werd. De drievoudig wereldkampioen wist zowel de races in 2021, 2022 als 2023 op zijn naam te schrijven. Lukt het hem om er vier op een rij te pakken?

Eerste weersvoorspellingen

Dat wordt afwachten geblazen, daar Lando Norris en McLaren momenteel in bloedvorm lijken te verkeren en hét te kloppen team lijken te zijn. Veel zal er ook afhangen van de weersomstandigheden op het Circuit of the Americas, waar we doorgaans toch wel een heerlijk zonnetje en mooie omstandigheden mogen ervaren. Ook voor de Grand Prix van volgende week lijkt het erop dat de coureurs en teams de zonnebrand uit de kast moeten halen. Vrijwel het gehele weekend wordt men getrakteerd op een zonnetje met dertig graden Celsius, of zoals de Amerikanen het zouden noemen: 86 graden Fahreinheit. Echter is het geen garantie dat we het het hele weekend droog gaan houden: Op zondagochtend worden er de nodige buitjes voorspeld. Gaan we dan van start op een natte baan in Texas?

Een eerste blik op de weersvoorspellingen in Austin, Texas voor de Grand Prix van volgende week verraden dat de coureurs er een heet weekendje gaan beleven. Echter, het is ook niet helemaal uitgesloten dat er een buitje gaat vallen. 🌧️🌧️ pic.twitter.com/HqrUBSSYTV — GPFans NL (@GPFansNL) October 9, 2024

