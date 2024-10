Sergio Pérez heeft nog altijd zijn stoeltje bij Red Bull Racing in handen en dat zorgt voor onbegrip bij Michael Bleekemolen. De analist laat zijn licht schijnen op de situatie en laat zijn onbegrip doorschemeren: ook de crash met Carlos Sainz in Bakoe was volgens hem bijzonder.

Pérez heeft het dit seizoen zwaar in de Formule 1 en het zal dan ook als een verlossing hebben gevoeld toen hij op 'zijn' Bakoe arriveerde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, de race die hij bijvoorbeeld in 2021 nog zo spectaculair op zijn naam wist te schrijven na de klapband van Max Verstappen. Het deed de man uit Guadalajara duidelijk goed, want eigenlijk het hele weekend leek hij met een hoop vertrouwen in de wisselvallige RB20 te zitten, al haalde hij jammerlijk de finish niet door de crash met Sainz. In Singapore was het echter weer armoe troef. De Mexicaan geraakte op zaterdag niet uit Q2 en had het op zondag extreem lastig in het middenveld van de grid. Resultaat: een schamel puntje die meegenomen kan worden uit Marina Bay.

Pérez moest vertrekken

Voorlopig lijkt het er bovendien op dat de slechte vorm van Pérez eraan gaat bijdragen dat Red Bull de constructeurstitel aan McLaren moet gaan laten. Verstappen weet de puntjes nog wel bij elkaar te sprokkelen, maar van Pérez hoeft het team het al raceslang niet meer te hebben, waardoor men tegen een achterstand van 41 punten aankijkt. Bleekemolen snapt niet waarom de Mexicaan nog altijd het vertrouwen van Red Bull geniet: "Ik weet niet waarom ze Pérez maar handhaven, maar dat is wel een dramatisch ding natuurlijk. Hij is natuurlijk blijven hangen in Q1, Q2, noem maar op. Daar zit natuurlijk wat anders achter", zo claimt hij in een exclusief gesprek met GPFans. Hij heeft natuurlijk wel een beetje gunfactor, net zoals een andere Red Bull-rijder die eruit gezet is. Maar hij had moeten vertrekken, want zo gaan ze het constructeurskampioenschap niet winnen. Ik ben toch benauwd dat dat niet gaat lukken doordat Pérez er nog bij zit."

Geld, geld, geld

Vervolgens vertelt hij waarom hij denkt dat Pérez nog in de auto mag zitten: "Het zal wel weer om geld gaan, de wereld draait om geld en de Formule 1 uiteindelijk ook. Hij brengt sponsoring mee en misschien is dat van dien aard dat dat de reden is dat hij blijft. We weten natuurlijk niet precies wat er binnenkomt. Als je over tientallen miljoenen praat, is dat toch wel een substantieel gedeelte van wat ze in een jaar te besteden hebben." De NASCAR-coureur zoekt naar redenen voor het verval van Pérez: "De man is op de één of andere manier is hij tussen zijn oren toch weer een stuk teruggevallen. Hij is niet zelfverzekerd. Hij gaat nu ook akkoord met dat Max gewoon een stuk beter is. Ruim een jaar geleden zei hij dat hij wereldkampioen kon worden. Het is allemaal zo omgedraaid. Die man heeft even niet zijn beste periode, misschien komt die periode ook niet meer terug."

Crash met Sainz

Opvallend moment van Pérez was het raceweekend in Azerbeidzjan, waar de Mexicaan plotseling wél prima uit de verf kwam. Zijn prima weekend kwam echter ongelukkig ten einde na een crash met Carlos Sainz. Volgens Bleekemolen ging de routinier van Red Bull daar echter zelf niet vrijuit: "Hij noemde zichzelf eerst The King of the Roadcircuits, dus dat is wel vreemd. Maar dat ze tegen elkaar aan botsten... ik begrijp ook niet helemaal waarom dat gebeurde. Pérez had links heel veel ruimte. Ze reden al rechts. Sainz komt ietsje naar links, maar ook weer niet veel. Als Verstappen daar in had gezeten of Norris, was het dan ook gebeurd? Ik denk zelf van niet. Het was een zwak momentje, dat blijf je toch altijd bij Pérez houden", besluit de analist.

