Daniel Ricciardo moet zijn F1-stoeltje bij VCARB opgeven aan Liam Lawson. Alexander Albon, een voormalig coureur van Red Bull Racing, denkt dat zijn huidige Williams-ploegmaat Franco Colapinto daarin een rol heeft gespeeld.

Ricciardo's carrière bij McLaren kwam na 2022 vroegtijdig ten einde, maar hij kon zich het jaar daarop toch nog nuttig maken in de koningsklasse door terug te keren bij Red Bull als reservecoureur. Nyck de Vries viel in 2023 tegen bij de Italiaanse renstal die we toen nog kenden als AlphaTauri, en dus hoefde Ricciardo niet lang te wachten om weer achter het stuur te mogen kruipen. Het doel dat hem was gegeven, was om te laten zien een waardige opvolger te zijn, mocht Red Bull besluiten het contract van Sergio Pérez niet te verlengen. Dan zou hij weer naast Max Verstappen terechtkomen bij het team waar hij van 2014 tot en met 2018 al voor uitkwam. Maar bewijzen een waardige opvolger te zijn, is Ricciardo niet gelukt, en dus wordt de man uit Perth vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten vervangen door Lawson.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe Daniel Ricciardo met eerste afscheid bij Red Bull zijn eigen ondergang ondertekende

Avontuur in F1

"Ik heb mijn hele leven van deze sport gehouden", zo reageerde Ricciardo op zijn gedwongen vertrek. "Het was wild en geweldig, het is een heel avontuur geweest. Aan de teams en mensen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen, bedankt. Aan de fans die soms meer van de sport houden dan van mij: haha, ​​bedankt! Er zullen altijd hoogte- en dieptepunten zijn, maar het is leuk geweest en ik zou eerlijk gezegd niets willen veranderen. Tot het volgende avontuur."

Lawson maakte als invaller van Ricciardo in 2023, toen hij zijn middenhandsbeentje had gebroken, al indruk door keer op keer Yuki Tsunoda te verslaan. Nu moet de Nieuw-Zeelander zich opnieuw bewijzen. Albon denkt dat Red Bull ervoor heeft gekozen om Lawson nu al in te zetten, omdat de energiedrankfabrikant naar Ollie Bearman en Colapinto zou hebben gekeken. Bearman moest Carlos Sainz bij Ferrari en Kevin Magnussen bij Haas vervangen en was beide keren rap. Colapinto verdiende in zijn tweede Grand Prix ooit meer punten dan Logan Sargeant in zijn hele carrière.

OOK INTERESSANT: Promotor COTA hoopt Ricciardo tóch te zien in Texas: "We houden hem wel bezig"

Red Bull-jeugd

"Ik ben dol op Daniel. Hij is een fantastisch persoon en was een geweldige ambassadeur voor de sport", vertelde Albon in gesprek met Autosport. "Natuurlijk kan ik het niet echt hebben over de beslissing zelf, maar ik kan me voorstellen dat het feit dat Ollie en Franco het zo goed doen, Red Bull een soort van gemotiveerd heeft om opnieuw na te denken over de jeugd. Liam heeft het eerder al erg goed gedaan. Uiteraard leef ik wel mee met Daniel. Hij is een geweldige coureur, dus ik ben er zeker van dat hij ergens op zijn pootjes terechtkomt. Ik zie hem wel iets als NASCAR doen of iets dergelijks."