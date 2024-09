Norris wint Singapore, Verstappen is witheet en vuurt serieus pensioendreigement naar FIA | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het was zondag tijd voor de Grand Prix van Singapore en na een niet al te spannende race was het Lando Norris die de zege naar zich toe wist te trekken en zodoende het gat in het wereldkampioenschap weer met zeven punten wist te verkleinen. Na afloop van de race ging het - zoals eigenlijk daarvoor ook al - met name over randzaken. Zo was de toekomst en het mogelijke dreigende einde van de loopbaan van Daniel Ricciardo onderwerp van gesprek, terwijl het meest besproken onderwerp in de koningsklasse opnieuw de vete tussen Max Verstappen en de FIA was. Dit keer vuurde de wereldkampioen zelfs een serieus dreigement: een vervroegd pensioen is bij het voortzetten van dit soort straffen zoals zijn taakstraf van deze week niet ondenkbaar.

Norris wint Grand Prix van Singapore, Verstappen weet schade opnieuw te beperken

Daar waar het Formule 1-seizoen van 2024 gewapend is met spektakelstukken, was het zondag in Singapore niet de meest entertainende race van het jaar. Lando Norris kwam eindelijk eens vlekkeloos weg vanaf pole, toonde zich dominant en pakte uiteindelijk zonder grote problemen de zege. Max Verstappen werd tweede en beperkte zo opnieuw de schade in het kampioenschap. Lees hier de hele samenvatting van de Grand Prix van Singapore.

FIA neemt geen actie tegen protest Verstappen: 'Korte antwoorden zijn ook antwoorden'

Max Verstappen lanceerde een protestactie tijdens de persconferentie na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore. De FIA heeft hierop gereageerd en heeft goed nieuws voor de coureur van Red Bull Racing. De FIA heeft het protest uiteraard ook gezien en heeft goed nieuws voor Verstappen. Er zullen namelijk geen verdere consequenties komen voor de actie die hij uithaalde tijdens de persconferentie op zaterdag. Dat liet het autosportorgaan weten in een statement tegenover Auto Motor und Sport. Lees hier het hele verhaal over het statement van de FIA.

Stella ziet ingreep op achtervleugel juist als goed nieuws: "Het is voor ons een voordeel"

Andrea Stella maakt zich niet druk om het feit dat McLaren de achtervleugel heeft moeten aanpassen na een oordeel van de FIA. De teambaas verklaart tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore waarom het juist in het voordeel werkt van de renstal uit Woking. "Voor ons is het juist goed nieuws dat onze rivalen afgeleid worden door dit soort dingen. Dat betekent namelijk dat ze zich niet concentreren op henzelf", zo lacht de McLaren-voorman de situatie weg. Lees hier het hele verhaal over de uitspraken van Andreas Stella.

Tranen vloeien bij Ricciardo na Singapore: "Ik ben erop voorbereid dat dit het was"

Het gaat dit weekend natuurlijk constant over Daniel Ricciardo en volgens de verschillende berichten zou dit wel eens zijn laatste race geweest kunnen zijn. De verschillende reacties van de Australiër, die zijn tranen niet in bedwang kan houden, na afloop spreken bovendien boekdelen. "Veel emoties. Ik ben me ervan bewust dat dit het kan zijn. Ik ben uitgeput door de race. Het is een vloed aan emoties, gevoelens en uitputting. De cockpit is een plek waar ik voor jaren aan gewend ben. Ik wilde gewoon van het moment genieten", zo vertelt Ricciardo vechtend tegen de tranen af afloop. Lees hier het hele verhaal over de emotionele Daniel Ricciardo.

Verstappen weigert op zondag opnieuw vragen te beantwoorden in persconferentie

Het is misschien wel hét verhaal van het weekend in Singapore: Max Verstappen die wegens het schelden op de persconferentie een straf aan zijn broek kreeg. Op zaterdag ging hij met het zwijgen in de perszaal een protest aan en op zondag deed de wereldkampioen het nog eens dunnetjes over. Dit keer helpt de interviewer van dienst hem een handje. Hij kreeg de vraag of hij liever weer buiten de persconferentiezaal vragen wilde beantwoorden: "Het was een lange dag, dus ja", klonk het veelzeggende antwoord. Lees hier het hele verhaal over de protestactie van Max Verstappen.

Verstappen dreigt met pensioen na FIA-rel Singapore: 'Domme dingen erg vermoeiend'

Max Verstappen is na afloop van het veelbewogen raceweekend in Singapore even helemaal klaar met wat er allemaal gebeurd is tussen de FIA en zichzelf. De Nederlander loopt na afloop van de opnieuw stilgezwegen persconferentie helemaal leeg en dreigt zelfs met een vervroegd pensioen als men op deze manier doorgaat. "Deze dingen bepalen ook zeker mijn toekomst. Als je jezelf niet meer kunt zijn en als je met al deze domme dingen te maken hebt... Ik ben nu in een fase van mijn carrière aangekomen dat je jezelf niet eens meer met al deze dingen wilt bezighouden. Het is gewoon erg vermoeiend", vertelt de duidelijk geïrriteerde Verstappen onder meer. Lees hier het hele verhaal over het dreigement van Max Verstappen.

