Het is misschien wel hét verhaal van het weekend in Singapore: Max Verstappen die wegens het schelden op de persconferentie een straf aan zijn broek kreeg. Op zaterdag ging hij met het zwijgen in de perszaal een protest aan en op zondag deed de wereldkampioen het nog eens dunnetjes over.

De afgelopen dagen is er een hoop te doen geweest rondom uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die liet weten dat hij vindt dat de coureurs in de Formule 1 een stuk minder mochten schelden op de boardradio's richting de teams. Volgens de Emirati is het gevloek van Formule 1-coureurs over de boordradio de afgelopen tijd toegenomen, maar is daar geen plaats voor in de sport. "Wat als er kinderen kijken? Wat leer je ze dan over onze sport?", zo klonk het onder andere vanuit de voorman van de FIA. Op de persconferentie op donderdag liet Verstappen het er niet bij en gooide hij ook nog wat olie op het vuur: "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto f*cked was", zei hij nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging.

Statement Verstappen zaterdag

Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren. Na afloop van dat opmerkelijke besluit probeerde de Nederlander zich niet te veel erover uit te laten in de media, al was duidelijk dat hij er totaal niet over te spreken was. Op zaterdag na de kwalificatie liet Verstappen met een duidelijk statement merken wat hij van de hele situatie vindt. Hij weigerde vragen uitgebreid te beantwoorden in de persconferentie en zei dat hij beter buiten de kamer antwoord kon geven. Nadat hij vertrok, vloog een grote groep journalisten achter hem aan, waarna Verstappen geduldig allerlei vragen uitgebreid van een antwoord voorzag.

Een lange dag

Daarmee leek Verstappen zijn doel te bereiken, want wereldwijd haalde het statement van de Red Bull-rijder de voorpagina's. Na zijn tweede plek tijdens de Grand Prix van Singapore konden we er eigenlijk al op rekenen dat Verstappen opnieuw zich zou keren tegen de straf die hij eerder dit weekend kreeg en zo geschiedde: tijdens de persconferentie voor de podiumbezoekers was Verstappen opnieuw niet bepaald bespraakt: Dit keer helpt de interviewer van dienst hem een handje. Hij kreeg de vraag of hij liever weer buiten de persconferentiezaal vragen wilde beantwoorden: "Het was een lange dag, dus ja", klonk het veelzeggende antwoord.

