Max Verstappen lanceerde een protestactie tijdens de persconferentie na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore. De FIA heeft hierop gereageerd en heeft goed nieuws voor de coureur van Red Bull Racing.

De protestactie gaat om een taakstraf die Verstappen werd opgelegd door de internationale autosportbond. De Nederlander gebruikte op de mediadag het f-woord om zijn problemen met de Red Bull RB20 in Bakoe te omschrijven, niet lang nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem had gewaarschuwd dat er opgetreden zal worden tegen grof taalgebruik. Alexander Wurz, voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, liet tegenover Motorsport-Total.com weten dat Verstappens collega's achter hem staan. "Niemand in de GPDA-WhatsAppgroep vindt het cool. Natuurlijk zijn alle coureurs er boos over."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Van kwaad tot erger voor Sainz: Ferrari-coureur krijgt flinke boete na crash

Oneerlijk en niet verdiend

Lando Norris en Lewis Hamilton, de twee Britten die Verstappen vergezelden in de top drie van de kwalificatie, beaamden dit tijdens de persconferentie op zaterdag. "Het is vrij oneerlijk en niet verdiend", begon de McLaren-coureur die vandaag vanaf de pole vertrekt. Hamilton voegde eraan toe over de taakstraf: "Ik zou het niet doen. Hopelijk doet Max het ook niet."

Verstappen besloot na de kwalificatie de FIA de metaforische vinger te geven. Toen hem bij de persconferentie werd gevraagd of hij kon uitleggen wat Red Bull aan de auto veranderd had waardoor hij zijn rampzalige P15 van de vrijdag kon omzetten in een plek op de voorste startrij, antwoordde hij: "Nee, straks krijg ik nog een boete of een extra dag [taakstraf]." De kampioenschapsleider beloofde de media wel te woord te staan, maar alleen buiten de persconferentie.

OOK INTERESSANT: Dit is wat Verstappen precies zei tijdens protest persconferentie: "Problemen met mijn stem"

Statement FIA

Verstappen zei vervolgens buiten tegen alle aanwezige media in Singapore: "Ik vind het belachelijk dat dit allemaal gebeurde, dus waarom zou ik dan volledige antwoorden geven? Blijkbaar kan je heel makkelijk een straf krijgen. Dan kan ik beter niks meer zeggen", klonk het, geciteerd door De Telegraaf.

De FIA heeft het protest uiteraard ook gezien en heeft goed nieuws voor Verstappen. Er zullen namelijk geen verdere consequenties komen voor de actie die hij uithaalde tijdens de persconferentie op zaterdag. Dat liet het autosportorgaan weten in een statement tegenover Auto Motor und Sport. Het is niet de bedoeling dat een coureur helemaal geen woord zegt, maar 'korte antwoorden zijn ook antwoorden', aldus de FIA.

Wat de taakstraf van Verstappen precies zal inhouden en wanneer hij deze moet incasseren, is nog niet bekend. De FIA heeft ook nog niet laten weten wat er gebeurt als de Red Bull-coureur naar Hamilton luistert en besluit de taakstraf te weigeren.

Gerelateerd