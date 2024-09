Carlos Sainz maakte een teleurstellende kwalificatie mee voor de F1 Grand Prix van Singapore. Hij eindigde namelijk in de muur. De tegenslagen blijven daar echter niet bij, want de Ferrari-coureur heeft een flinke boete aan zijn broek gekregen.

Lando Norris pakte de pole position op het Marina Bay-stratencircuit voor Max Verstappen. De tweede rij op de grid zal volledig worden bezet door Mercedes met Lewis Hamilton op de derde plek voor George Russell. Oscar Piastri completeerde de top vijf voor Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda. Charles Leclerc werd als negende geklasseerd, nadat zijn tijd werd verwijderd voor track limits. Hij deed het dan in ieder geval nog beter dan zijn teamgenoot. Sainz crashte in de laatste bocht, terwijl hij nog geen ronde had geklokt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez spreekt zich uit na 'hoofdduw' aan Sainz: "Het ziet er erger uit dan dat het was"

Twee overtredingen

Sainz werd om twee redenen naar de stewards gefloten. Hij ging wijd door de eerste bocht en ging niet aan de goede kant van de bollard weer de baan op. De Madrileen werd daarom onderzocht voor een overschrijding van artikel 12.2.2.i van de International Sporting Code evenals item 17 van de notities van de wedstrijdleiding. Hij kwam er met een officiële waarschuwing goed van af.

Daarnaast moest hij zich verantwoorden voor een overtreding van artikel 26.7.b van het sportief reglement. Sainz stak namelijk de baan over na zijn crash zonder toestemming, iets wat we ook zagen bij Lewis Hamilton in Qatar vorig jaar en bij Lando Norris in Miami eerder dit seizoen. De stewards hebben laten weten dat Sainz dacht dat hij veilig kon oversteken, omdat hij dichtbij de ingang van de pitstraat was gecrasht, maar er waren nog vijf auto's op de baan die moest terugkeren naar hun garages - een gevaarlijke situatie dus. De FIA heeft een boete uitgedeeld van maar liefst €25.000, waarvan €12.500 geschorst. Dit extra bedrag zal de Ferrari-coureur wel moeten betalen, als hij dit seizoen opnieuw dezelfde regel overschrijdt.

🚩 RED FLAG 🚩



Sainz goes into the barriers at the final corner 💥



He looks okay 👍#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/s0zVabG6gS — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

Gerelateerd