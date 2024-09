Eén van de meest besproken en controversiële momenten na afloop van de vorige race in Bakoe was vlak na de crash van Carlos Sainz en Sergio Pérez. Beelden op social media suggereerden dat de Mexicaan vlak na het crashen een duw op het hoofd van Sainz gaf. Hij spreekt zich nu zelf uit over dat moment.

Aan het einde van de spectaculaire Grand Prix van Azerbeidzjan ontstond er een hevig gevecht tussen Pérez en beide Ferrari-coureurs. Charles Leclerc bleek de slimste van het drietal te zijn en wist ontsnappen aan de malaise, waarna de Mexicaan en de Spanjaard het voor de zoveelste keer dit weekend met elkaar aan de stok kregen op het asfalt. Het tweetal wist dit keer een onvermijdelijke crash echter niet te ontwijken en vlak voor het vallen van de vlag waren het de twee kemphanen die hard gezamenlijk tegen de muur aan kwamen. Op de boardradio vlak na het moment konden we vooral horen dat Pérez met het stoom uit zijn oren in de wagen zat.

Artikel gaat verder onder video

Beelden op X

Waar het op X na afloop van de crash voornamelijk over ging, was het moment vlak na crashen. Op onboard beelden van Pérez die op het medium gedeeld werden, leek het namelijk zo te zijn dat de boze Mexicaan een duw tegen het hoofd van Sainz uit leek te delen, iets dat natuurlijk absoluut uit den boze is vlak na een harde crash. Het bericht zorgde voor een grote rel, want niet iedereen in de bijna 500 reacties was het eens. Zo komen andere gebruikers weer aan met andere beelden, die weer een heel ander beeld geven van de situatie. Pérez leek op die beelden - gefilmd vanaf de onboard camera van Sainz - zelf echter helemaal geen duw uit te delen.

Pérez geeft uitsluitsel

Het leverde uiteindelijk dus een onduidelijke situatie op en in Singapore kunnen we eindelijk horen wat er precies na afloop van de klapper in Azerbeidzjan gebeurde. Pérez legt het uit: "Ik was met hem aan het praten. Ik heb geen duw tegen zijn hoofd gegeven. Het ziet er op de video erger uit dan dat het was. Carlos is één van mijn beste vrienden onder de coureurs", zo stelt de Red Bull-rijder luid en duidelijk. "De laatste persoon waar ik mee wil crashen is met Carlos. We hebben de bladzijde omgeslagen en hopelijk kunnen we allebei een geweldige race hebben hier", zo besluit hij zijn betoog.

Gerelateerd