Max Verstappen is na afloop van het veelbewogen raceweekend in Singapore even helemaal klaar met wat er allemaal gebeurd is tussen de FIA en zichzelf. De Nederlander loopt na afloop van de opnieuw stilgezwegen persconferentie helemaal leeg en dreigt zelfs met een vervroegd pensioen als men op deze manier doorgaat.

De hele ellende dit weekend begon met uitspraken van Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto f*cked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren.

Staking bevalt prima

Al snel bleek dat Verstappen niet blij was met de straf van de FIA en op zaterdag haalde hij wereldwijd de krantenkoppen door op de persconferentie na de kwalificatie zeer korte antwoorden te geven en juist buiten de perszaal de journalisten uitgebreid te woord te staan. Op zondag deed hij dat na zijn tweede plek opnieuw en dit keer vond Verstappen het tijd zijn mening aan de hele wereld kenbaar te maken: "Als je zo wordt behandeld, dan heb ik absoluut geen zin meer om lange antwoorden te geven in de persconferentie", citeert Motorsport.com de Red Bull-coureur. Gevraagd naar hoe lang deze "staking" nog kan gaan duren, reageert Verstappen grappend: "Het bevalt mij prima zo, ik weet niet hoe dat met jullie zit?"

Vrijwilligerswerk

Het is duidelijk dat de wereldkampioen met frustraties zit na het ontvangen van de taakstraf, zeker daar hij normaal gesproken ook al meewerkt aan vrijwillige dingen van het motorsportorgaan: "Ik heb voor mijn gevoel nooit een slechte relatie met hen gehad. Ik heb dit jaar zelfs vrijwilligerswerk gedaan met junior stewards, ik heb hen een heel interview van een half uur gegeven en ik heb ook geprobeerd te helpen met allerlei dingen. Ik ben als persoon niet lastig. Als ze me iets vroegen, dan zei ik 'oké, prima'. En dan word je zo behandeld... Zo werkt het gewoon niet. Ik weet dat ik moet antwoorden, maar nergens staat hoe lang die antwoorden moeten zijn."

Verstappen dreigt met pensioen

Vervolgens volgt de onvermijdelijke vraag: heeft deze actie invloed op de toekomst van de Nederlander? "Oh, zeker. Deze dingen bepalen ook zeker mijn toekomst. Als je jezelf niet meer kunt zijn en als je met al deze domme dingen te maken hebt... Ik ben nu in een fase van mijn carrière aangekomen dat je jezelf niet eens meer met al deze dingen wilt bezighouden. Het is gewoon erg vermoeiend. Het is natuurlijk mooi om succes te hebben en om races te winnen, maar als je dat allemaal al hebt bereikt - dus als je races en kampioenschappen hebt gewonnen - dan wil je het ook gewoon leuk hebben. Natuurlijk pusht iedereen in deze paddock tot de limiet, ook achteraan de grid. Maar als je met al deze domme dingen te maken krijgt, dan is dat voor mij geen manier om door te gaan in de sport.", zo waarschuwt hij fel tegenover de beleidsbepalers van de sport.

Of het zin heeft wat Verstappen nu doet en of men zich druk maakt over een eventueel vervroegd vertrek, dat weet de Limburger niet: "Ach, ik weet niet hoe serieus ze het nemen. Maar voor mij geldt op een gegeven moment: genoeg is genoeg. Het racen zal wel heus doorgaan en de Formule 1 zal ook wel doorgaan zonder mij. Maar aan de andere kant geldt dat net zo goed, dus dat het [stoppen] ook geen probleem voor mij is. Het is gewoon wat het is. Ik zal altijd mezelf blijven en niet veranderen, ook niet hoe ik me hier gedraag."