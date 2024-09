Het gaat dit weekend natuurlijk constant over Daniel Ricciardo en volgens de verschillende berichten zou dit wel eens zijn laatste race geweest kunnen zijn. De verschillende reacties van de Australiër, die zijn tranen niet in bedwang kan houden, na afloop spreken bovendien boekdelen.

Bij de formatie van Racing Bulls werden de vraagtekens rondom Ricciardo met de race groter en zong de vraag hoe lang het nog zin heeft om een talentvolle coureur als Liam Lawson aan de kant te houden voor de ogenschijnlijk uitgerangeerde routinier toch regelmatig rond. De goedlachse Australiër doet eigenlijk structureel onder voor Yuki Tsunoda en ook het verschil in de tussenstand van het wereldkampioenschap is met 22 punten om 12 punten in het voordeel van de Japanner aardig groot te noemen. De roep om de komst van Lawson werd dan ook met de seconde groter. Richting de race van Singapore liet Helmut Marko bovendien weten dat er nieuws aan zat te komen na Singapore.

Artikel gaat verder onder video

Eerlijke Ricciardo

Na afloop van Ricciardo zijn race in Singapore, goed voor wederom een teleurstellende achttiende plek, verschijnt hij veelzeggend voor de camera van Sky Sports: "Ik moet natuurlijk ook in gedachten houden waarom ik terugkwam na mijn McLaren-stint. Ik heb altijd gezegd dat ik niet terug wil komen puur om op de grid te staan. Ik wilde proberen om terug te vechten naar de voorkant en terug te keren bij Red Bull. Dat is duidelijk niet tot vervulling gekomen, dus dan moet ik mezelf de vraag stellen wat ik nog kan bereiken en waar ik nog voor kan gaan. Ik zet mijn beste beentje voor, maar we kunnen wel zeggen dat het sprookjeseinde niet heeft plaatsgevonden. Natuurlijk moet ik ook terugkijken naar wat het is geweest. Het zijn dertien jaar of iets dergelijks geweest en ik ben trots", zo stelt de routinier, die duidelijk meer lijkt te weten.

Tranen de vrije loop

Ricciardo vervolgt: "Normaal gesproken is driver of the day niet iets waar coureurs heel erg naar kijken, maar vandaag kan ik wel zeggen dat het iets is waar ik dankbaar voor ben. Die van vandaag betekent wel iets." Hij lijkt in ieder geval er vanuit te gaan dat dit zijn laatste race was: "Ik moet erop voorbereid zijn dat dit het misschien wel is. Laten we zeggen dat ik er vrede mee heb." Even later verscheen hij ook nog voor de camera's van F1TV en daar lukt het hem niet meer om de tranen in bedwang te houden: "Veel emoties. Ik ben me ervan bewust dat dit het kan zijn. Ik ben uitgeput door de race. Het is een vloed aan emoties, gevoelens en uitputting. De cockpit is een plek waar ik voor jaren aan gewend ben. Ik wilde gewoon van het moment genieten."

Danny Ric ❤️



An emotional Daniel Ricciardo speaks after the #SingaporeGP pic.twitter.com/53hD09HZ4z — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Gerelateerd