Norris wint Grand Prix van Singapore, Verstappen weet schade opnieuw te beperken

Daar waar het Formule 1-seizoen van 2024 gewapend is met spektakelstukken, was het zondag in Singapore niet de meest entertainende race van het jaar. Lando Norris kwam eindelijk eens vlekkeloos weg vanaf pole, toonde zich dominant en pakte uiteindelijk zonder grote problemen de zege. Max Verstappen werd tweede en beperkte zo opnieuw de schade in het kampioenschap.

Op zondag stond het hoofdgerecht van het weekend op het programma: de Grand Prix van Singapore. Op basis van de kwalificatie van zaterdag en de startopstelling konden we vooraf veel verwachten. Norris wist zaterdag wederom pole position te pakken, terwijl Verstappen hem bij de start zou gaan vergezellen op de eerste startrij. Voor heren als Charles Leclerc, Carlos Sainz en Sergio Pérez stond er op zondag een inhaalrace op het programma na de belabberd verlopen kwalificatie.

Vlekkeloze start Norris

Om 14:00 Nederlandse tijd was het dan eindelijk tijd voor de start van de Grand Prix en zoals we weten op stratencircuits, was er veel aan gelegen om goed en zonder kleerscheuren de eerste bochtencombinaties door te komen. Voor Norris stond er natuurlijk extra druk op de start. De Britse coureur wist voorlopig nog nimmer een pole om te zetten in een doortocht als leider van de wedstrijd na ronde één, al kwam daar in Singapore eindelijk verandering in. Norris toonde zich scherper dan Verstappen, hoefde zich niet te verweren richting de eerste bocht en beleefde zodoende een geslaagde start. Verstappen moest kortstondig een aanval van Hamilton pareren, met succes. Hij behield dus ook zijn tweede plek.

Achter de kop van het veld was het ook dringen geblazen voor een verbetering van positie, zo zagen we hoe Franco Colapinto met een indrukwekkende start de punten wist in te klimmen. Dit tot ongenoegen van teammaat Alex Albon, die vond dat zijn rookie-teamgenoot een 'divebomb' deed. Ook mannen als Nico Hülkenberg en Charles Leclerc hadden een prima start aan de race. Vroeg in de race wisten Norris en Verstappen een redelijk gat te trekken naar de achterliggers, waarbij ze een veilige marge met z'n twee wisten te verschaffen. In de eerst tien ronden wist Norris echter nog niet echt weg te rijden bij zijn kampioenschapsrivaal.

Leider raakt de muur

Daar kwam echter hoe langer de stint duurde meer verandering in. De McLaren-coureur had het tempo op de mediums er goed in zitten en wist Verstappen op een rap tempo te verschalken met een steeds groter wordend gat. Na vijftien rondjes kwam er een einde aan de tocht van Albon. De Williams van de Britse Thai raakte oververhit en dus was het einde oefening, Ondertussen waren er de nodige kleine gevechten op de baan, zonder dat er daadwerkelijk veel spannends gebeurde op de baan.

Halverwege de race was er plotseling gedoe rondom Norris, die de muur geraakt had. Kortstondig leek het erop dat er echt wel wat schade aanwezig was bij de Brit, maar dat viel uiteindelijk reuze mee. Verstappen maakte ondertussen zijn pitstop om te wisselen naar de harde banden voor het restant van de race. Helemaal vlekkeloos verliep het stoppen niet voor de wereldkampioen, want hij kwam net achter Leclerc terug de baan op, waardoor hij tijdens zijn eerste anderhalve ronde toch wel behoorlijk wat verloor door het vastzitten achter de Ferrari-coureur. Ondertussen was Verstappen ook niet bepaald te spreken over de tactiek die het team hem gaf.

Uiteindelijk ruime zege Norris

Oscar Piastri, die toch behoorlijk lang doorgereden had, bleek na zijn pitstop toch niet zo'n beste tactiek van McLaren meegekregen te hebben: hij kwam achter beide Mercedessen terug de baan op met nog dik twintig ronden op de klok. Werk aan de winkel, dus. Desalniettemin bleek de pace van de McLaren ook voor Piastri uitstekend te zijn en wist hij vrij snel beide Zilverpijlen op het circuit te verschalken. Het betekende dat de Australische rijder dus alsnog richting een podiumplek wist te komen, een plek die richting het einde van de race ook niet meer onder vuur kwam te liggen.

Aan het einde van de race zagen we hoe Sergio Pérez nog een aanval probeerde te wagen op Nico Hülkenberg voor de negende stek, maar op andere plekken op de baan werd het zelden nog heel interessant. De gaten waren groot, er gebeurden geen gekke taferelen en zelfs de safety car - die voor deze race honderd procent van de Grands Prix hier minimaal één keer van stal kwam - kon binnen blijven staan. Norris, die ook de snelste raceronde leek te pakken maar deze uiteindelijk verloor aan Daniel Ricciardo, won zonder grote problemen de race op Marina Bay, waardoor hij zeven punten in het kampioenschap inloopt op Verstappen. Piastri completeert het podium dat op ruim veertig seconden van elkaar over de streep kwam.

