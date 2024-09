Andrea Stella maakt zich niet druk om het feit dat McLaren de achtervleugel heeft moeten aanpassen na een oordeel van de FIA. De teambaas verklaart tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore waarom het juist in het voordeel werkt van de renstal uit Woking.

Na afloop van de Formule 1-race in Azerbeidzjan, die Oscar Piastri won door Charles Leclerc te verslaan, kwamen er beelden uit waarin een 'foefje' van McLaren was te zien. De uiteindes van de flap van de achtervleugel gingen open op het rechte stuk, waardoor de MCL38 iets harder kon lopen op het lange rechte stuk. Het ging om dezelfde flap die ook opengaat wanneer de DRS is geactiveerd. De protesten van Red Bull Racing, evenals de commotie op social media, werkten: de FIA besloot afgelopen vrijdag, tussen de twee trainingen op het Marina Bay-stratencircuit, dat McLaren de achtervleugel moet aanpassen.

Afleidingsmanoeuvre

"Ik denk dat we wel hebben gezien dat het totaal geen effect heeft", zei een tevreden Stella tegenover Sky Sports F1, nadat Lando Norris de pole had gepakt in Singapore. "Voor ons is het juist goed nieuws dat onze rivalen afgeleid worden door dit soort dingen. Dat betekent namelijk dat ze zich niet concentreren op henzelf. Voor ons is dat gewoon een voordeel. We zijn er volledig comfortabel mee dat dit een beetje een afleidingsmanoeuvre is, dat iemand zich uitspreekt."

De Umbriër benadrukte dat de vleugel gewoon legaal is. "Het is volgens mij niet meer dan een verhaaltje, maar dat is waar iedereen naar zoekt. Dat is prima, dat is goed voor ons. Wij focussen op onszelf, blijven met beide benen op de grond en blijven met upgrades komen. Het praten doen we vervolgens op de baan."

Norris zal de Grand Prix van Singapore straks om 14:00 uur Nederlandse tijd dus vanaf de pole position aanvangen. Hij zal op de voorste rij vergezeld worden door Max Verstappen. De andere papajakleurige bolide van Oscar Piastri kwam niet verder dan de vijfde stek. De Australiër won op de straten van Bakoe vorige week, maar op dit circuit kan hij het tempo van zijn teamgenoot niet volgen.

