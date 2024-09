Lando Norris heeft de zesde pole position uit zijn carrière gepakt en dat deed hij voor de F1 Grand Prix van Singapore. Hij was twee tienden sneller dan Max Verstappen, die toch wel verraste na de rampzalige vrije trainingen. Bij de McLaren-coureur zit het qua zelfvertrouwen helemaal goed.

Norris zal morgen op het Marina Bay-stratencircuit vanaf de eerste positie op de grid beginnen. Het gat naar Verstappen was 0.203 seconden in de kwalificatie. Charles Leclerc was nergens te bekennen. Zijn rondetijd werd verwijderd voor het overschrijden van de track limits in Q3. De twee Mercedes-wagens van Lewis Hamilton en George Russell zullen vanaf de tweede startrij de jacht gaan openen op Norris en Verstappen. Oscar Piastri moest genoegen nemen met de laatste plek in de top vijf.

Hoofd koel houden

"Het was lastig om verbeteringen te vinden, terwijl de rest steeds sneller leken te gaan", begon Norris bij de traditionele top drie-interviews. "Toen voelde ik de druk wel, zeker toen we op het eind maar één kans kregen om een ronde te doen. Uiteindelijk was het genoeg voor de pole en daar ben ik blij mee, zeker hier in Singapore. Dit geeft een goed gevoel en ik voelde me het hele weekend al goed."

De 24-jarige uit Bristol vervolgde: "Ik had er vertrouwen in dat we snel zouden zijn, dus ik hoefde niet over de grens te gaan met het pushen. Ik deed gewoon wat ik het hele weekend al doe. Het voelt goed dat ik niet over de limiet hoefde te gaan. Het was wel een uitdaging, aangezien het hier zo hobbelig is, dus soms rem je ergens een meter te laat. Daar betaal je dan de prijs voor, maar ik deed dat niet en hield het hoofd koel."

