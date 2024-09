Lando Norris heeft de pole position binnengesleept voor de F1 Grand Prix van Singapore met een 1:29.525. De McLaren-coureur zat 0.203 seconden onder de tijd van Max Verstappen die verraste met de tweede stek. Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de derde plaats.

De kwalificatie voor de 23e Grand Prix in de Zuidoost-Aziatische stadstaat begon om 21:00 uur lokale tijd in droge weersomstandigheden. McLaren en Ferrari waren de grote favorieten richting de sessie die de startgrid voor de race van zondag bepaalde, aangezien Norris het snelst was op de vrijdag evenals in VT3, terwijl Charles Leclerc goed kon meekomen. Norris stond ook tijdens de eerste run van Q1 weer bovenaan met een 1:30.724, 0.062 seconden voor Leclerc en 0.130 seconden voor Verstappen.

Oude banden

De rondetijden doken hard naar beneden naarmate de eerste kwalificatiesessie van 18 minuten vorderde. De McLarens hadden er vertrouwen in dat ze comfortabel door konden gaan en gebruikten een oud setje softs voor de tweede run. Norris verbeterde met een 1:30.002 en bleef bovenaan. De andere papajakleurige bolide van Oscar Piastri werd derde op een kwart van een seconde afstand. Daartussenin vonden we Verstappen. Lewis Hamilton en Sergio Pérez completeerden de top vijf. Het was nog even spannend voor Leclerc die op P12 terechtkwam. Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Pierre Gasly waren niet snel genoeg voor een plekje in Q2 evenals Kick Sauber-duo Valtteri Bottas en Zhou Guanyu.

Pérez haalt Q3 niet

Er werden een boel foutjes gemaakt aan het begin van de tweede sessie. Pérez verloor bijna de controle over zijn Red Bull in de laatste bocht. Verstappen kopieerde zijn teamgenoot, maar moest nog verder tegensturen. De Nederlander ging zo wijd dat zijn tijd werd verwijderd. Norris kwam met een flinke drift uit bocht 14 en moest 0.078 seconden toegeven op Hamilton.

Verstappen ging opnieuw naar buiten, voordat het druk werd op de baan en klokte een uitstekende 1:29.680. Aan het eind van Q2 werd hij met vier honderdsten verslagen door Piastri. Leclerc zat op slechts een tiende van de kop en ook Hamilton en Norris zaten weer dichtbij. Pérez kon geen verbetering vinden en bleef steken op P13. Hij werd geëlimineerd en mocht samen met Alexander Albon, Franco Colapinto, Kevin Magnussen en Esteban Ocon niet meedoen aan de sessie voor de top tien.

Sainz in de muur

Carlos Sainz crashte in de laatste bocht, toen hij op het punt stond aan zijn eerste getimede ronde te beginnen - een gek moment, vond de Madrileen, die via de boardradio zei dat hij niet wist of het koude banden waren of vuile lucht. Max Verstappen had op dat moment de eerste positie in handen met een 1:29.791, maar deze tijd werd verwijderd, omdat hij nog aan het pushen was door de laatste bocht, terwijl de Ferrari daar al in de muur stond. De Red Bull-coureur kreeg echter geen gele vlag te zien en was netjes van zijn gas gegaan.

Door de rode vlag was er maar tijd om één run te gaan in de slotfase van Q3. Alleen Piastri en Nico Hülkenberg hadden een tijd staan voor de crash van Sainz. Piastri kon nauwelijks verbeteren en zou blijven steken op de vijfde plek. Norris was erg rap in de tweede en derde sector en verdiende de pole met een 1:29.525. Verstappen verraste, na die rampzalige P15 gisteren, door de tweede plek te pakken op twee tienden achterstand. Hamilton en George Russell zullen morgen de tweede startrij delen. Hülkenberg, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda kwalificeerden zich achter Piastri. De tijd van Leclerc werd verwijderd en werd dus negende.

