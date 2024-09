Max Verstappen liet tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore even duidelijk weten dat hij niet zo blij was met zijn collega's tijdens Q1. De Nederlander haalde Q2 gewoon, maar werd wel flink in de weg gezeten.

Verstappen is dit weekend in Singapore op zoek naar zijn eerste zege in Singapore. De laatste jaren was, op de zege van Sergio Perez in 2022 na, vooral Mercedes en Ferrari sterk in Singapore. Voor Red Bull is het eigenlijk sinds het vertrek van Sebastian Vettel al geen sterk circuit meer geweest. Zo bleek ook op vrijdag en zaterdag, toen het team het lastig had om de juiste balans te vinden.

Verstappen niet blij met andere coureurs

Verstappen was tijdens de slotfase van Q1 in Singapore niet zo blij met zijn collega's. De Nederlander probeerde, met de taakstraf die hij van de FIA kreeg voor zijn taalgebruik in het achterhoofd, zo netjes mogelijk duidelijk te maken via de boardradio dat het niet kon waarderen dat veel coureurs hem in de weg zaten. "Ongelooflijk man. Stelletjes idioten. Ze rijden echt overal in de weg."

