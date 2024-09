In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat de crash van Sergio Pérez in Azerbeidzjan ook effect kan gaan hebben op de auto van Max Verstappen, reageerde Daniel Ricciardo op de situatie rondom zijn toekomst in F1, zou Adrian Newey zijn plannen hebben gewijzigd voor 2024 bij Red Bull nu zijn overstap naar Aston Martin in 2025 officieel is en richtte FIA-president Mohammed Ben Sulayem zich tot de coureurs. Dit is de GPFans Recap van 19 september.

Crash Pérez kan impact hebben op Verstappen: 'Onderdelen mogelijk niet op tijd in Singapore'

Christian Horner heeft laten weten dat de gevolgen van de crash van Sergio Pérez tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan groot zijn. Het kan een impact hebben op de prestaties van de Red Bull RB20 van Max Verstappen in Singapore aankomend weekend. Meer lezen over waarom de crash van de Mexicaan ook gevolgen kan hebben voor Verstappen? Klik hier!

Ricciardo ontslagen door Red Bull? Dit zegt hij zelf

De toekomst van Daniel Ricciardo is onzeker. De Australiër lijkt na de Grand Prix van Singapore zijn laatste race bij Visa Cash App RB te gaan rijden. De geruchten worden steeds hardnekkiger at Liam Lawson de kans gaat krijgen en dat de Australiër na dit weekend plaats moet maken voor de Nieuw-Zeelander bij het team van Visa Cash App RB. Echter, Ricciardo zegt zelf nog van niks te weten. Meer lezen over wat Ricciardo te zeggen heeft over zijn toekomst bij Visa Cash App Rb en Red Bull. Klik hier!

'Verstappen loopt een miljoen mis per niet gewonnen race'

Ralf Schumacher gelooft er wel in dat Max Verstappen de komende jaren gaat besluiten om naar Mercedes te vertrekken. Volgens de Duitse Sky Sports-analist heeft dat niet alleen met de tegenvallende performance van Red Bull Racing te maken. Het heeft ook met het financiële plaatje te maken waar de Nederlander sinds dit seizoen mee te maken krijgt. Meer lezen over hoe Verstappen veel geld mis is gelopen en nog gaat lopen? Klik hier!

'Newey wijzigt Red Bull-plannen en reist dit jaar niet meer af naar F1-races'

Adrian Newey weet zeker dat hij vanaf 2025 gaat werken namens Aston Martin en heeft nu volgens de geruchten zijn plannen gewijzigd wat betreft het meereizen met Red Bull Racing. We zullen de hoofdontwerper waarschijnlijk niet meer bij F1-races zien dit seizoen, terwijl hij zich opmaakt voor de overstap naar Aston Martin. Meer lezen over de gewijzigde plannen van Newey voor 2024? Klik hier!

FIA-president verzoekt coureurs om minder te vloeken over boordradio: "Zijn geen rappers"

De president van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, heeft zich donderdag gericht tot de Formule 1-coureurs. Ben Sulayem wil dat de coureurs minder vloeken over de boordradio. De rijders zijn immers geen rappers, aldus FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Meer lezen over wat de president van de FIA te zeggen heeft over het taalgebruik van de huidige coureurs in F1? Klik hier!

