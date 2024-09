De internationale autosportfederatie FIA heeft een beroep op Formule 1-coureurs gedaan om minder te vloeken over de boordradio. De rijders zijn immers geen rappers, aldus FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Boordradio's zijn een vermakelijk onderdeel van de televisie-uitzendingen van de Formule 1. In de eerste plaats omdat het interessant is om het contact tussen een coureur en zijn race-engineer deels te kunnen volgen. De kijkers thuis krijgen zo tot op zekere hoogte mee welke gedachten er schuilgaan achter de beslissingen die met 300 kilometer per uur worden genomen. Maar daarnaast is de boordradio voor veel rijders ook een manier om stoom af te blazen. Er worden regelmatig tirades afgestoken en scheldkanonnades afgevuurd. En waar dit voor sommigen een stukje vermaak is, vindt FIA-president Mohammed Ben Sulayem dat het niet thuishoort in deze sport. Hij heeft de FIA en de FOM gevraagd het gevloek op televisie te minimaliseren. Voor het overgrote deel wordt dit al weggepiept.

Artikel gaat verder onder video

Geen rappers

Volgens de FIA neemt het gebruik van scheldwoorden over de boordradio echter toe, en dat is niet de bedoeling volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem: "Er zit een verschil tussen onze sport en de rapmuziek", klinkt het tegenover Motorsport.com. "Wij zijn geen rappers. Hoe vaak gebruiken zij het f-woord per minuut? Zo vaak gebeurt het bij ons niet, maar dat zijn zij, en wij zijn wij." Ben Sulayem is jaren lang zelf actief geweest als coureur en heeft daarom ook begrip voor de rijders in het Formule 1-veld: "In het heetst van de strijd ben je wel eens boos, maar we moeten voorzichtig zijn met ons gedrag. Stel je voor dat er kinderen kijken en dan hoor je deze lelijke taal. Wat moet je dan zeggen? Wat leer je ze dan over onze sport?"

Geluid uitzetten

Max Verstappen heeft meer dan eens laten weten het niet eens te zijn met de kritiek op de boordradio's van de coureurs. De Nederlander is één van de rijders die regelmatig flink tekeergaat, maar hij vindt dat het probleem niet bij de coureurs ligt: "Kun je niet tegen mijn teksten of mijn manier van praten? Dan moet je niet luisteren", zei hij. "Draai het volume naar beneden of zet het uit. In andere sporten hebben sporters geen microfoon voor hun neus tijdens de wedstrijd." Het is volgens Verstappen dus aan de Formule 1 en de FIA om geen boordradio's met gevloek uit te zetten, en niet aan de coureurs om minder te vloeken.

Gerelateerd