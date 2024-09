Ralf Schumacher ziet het nog altijd wel gebeuren dat Max Verstappen in de nabije toekomst besluit om naar Mercedes te vertrekken, en volgens de Sky Sports-analist heeft dat niet alleen met de tegenvallende performance van Red Bull Racing te maken.

De toekomst van Max Verstappen is al enige tijd onderwerp van gesprek. De Nederlander zal volgend seizoen gewoon voor Red Bull Racing uitkomen, maar vanaf 2026 lijkt niets in beton te zijn gegoten. Naast de interne onrust binnen de Oostenrijkse formatie is de performance de afgelopen maanden enorm afgevlakt. Verstappen heeft al zeven races niet meer weten te winnen en Red Bull Racing is de leiding in het constructeurskampioenschap inmiddels kwijtgeraakt aan McLaren. Ondertussen proberen andere teams van de gelegenheid gebruik te maken om een voet tussen de deur te krijgen bij het kamp van de Limburger.

Artikel gaat verder onder video

Teams azen op Verstappen

Zo is het een publiek geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff de drievoudig wereldkampioen graag aan zijn line-up toe zal willen voegen, en liet Aston Martin-teambaas Mike Krack onlangs weten dat de deur altijd open staat Verstappen. "Ik ben ervan overtuigd dat zijn toekomst nog niet in beton gegoten is", wordt Ralf Schumacher geciteerd door Krone Zeitung. "Ik denk niet dat hij het geduld heeft [om te wachten tot Red Bull de boel weer op de rit heeft] en daar dus niet voor altijd zal blijven."

Misgelopen inkomsten

De voormalig Formule 1-coureur en analist van Sky Sports vervolgt: "Er wordt gezegd dat hij een miljoen misloopt voor iedere race die hij niet wint", doelt Schumacher op een bonusstructuur van Verstappen. "Dat is ongelofelijk. Er glipt ontzettend veel geld door zijn vingers, naast het feit dat het in de sport ook gewoon niet langer werkt.

Gerelateerd