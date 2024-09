Christian Horner heeft laten weten dat de gevolgen van de crash van Sergio Pérez tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan groot zijn. Het kan een impact hebben op de prestaties van de Red Bull RB20 van Max Verstappen in Singapore aankomend weekend.

Charles Leclerc ving de race in Bakoe aan vanaf pole en werd op de voet gevolgd door Oscar Piastri. De twee gingen ronde na ronde zij-aan-zij. Dat gaf 'Checo' de kans om het gat naar de koplopers te dichten. De drie streden om de zege en verloren daardoor wat tijd. Sainz klopte vervolgens aan bij Pérez, die met nog twee ronden te gaan de deur opende in een poging Leclerc in te halen. Bij het uitkomen van de tweede bocht haakten de wielen van de Red Bull en de Ferrari in elkaar. Pérez en Sainz crashten hard, waardoor de race onder Virtual Safety Car-omstandigheden eindigde. De FIA besloot geen straf uit te delen. "Voor en tijdens het incident maakten geen van beide coureurs wilde stuurbewegingen", legden de stewards uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Directeur van Red Bull Racing kondigt afscheid aan en vertrekt naar MotoGP

Setup

Het feit dat Pérez vooraan kon meedoen, terwijl Verstappen niet verder kwam dan de vijfde stek, bewijst maar weer hoe lastig het voor Red Bull is om de RB20 af te stellen, om de balans goed te krijgen evenals de banden in de optimale window. "Max sleet zijn banden veel sneller in verkeer dan 'Checo'", vertelde Horner tegenover Auto Motor und Sport over dat de setupverandering bij Verstappen voor de kwalificatie de Red Bull juist slechter had gemaakt. Aangezien de auto's na de kwalificatie in parc fermé gaan, kon het Oostenrijkse team het daarna ook niet meer oplossen. Pérez had ondertussen een 'Gurney flap' op zijn wagen zitten en had daardoor iets meer downforce. Zijn achteras zou ook iets zachter zijn afgesteld.

Sparks fly on the streets of Baku! 💥😱



This moment between Sainz and Perez effectively ended the race, and cost both the chance of a podium!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iR6UTynvpv — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

OOK INTERESSANT: Verstappen kijkt naar ontwikkelingen Aston Martin: 'Nog geen belletje van Stroll gehad'

Reserveonderdelen

Red Bull moet zich vanwege de crash van Pérez druk maken om reserveonderdelen. De bolide van de Mexicaan was zwaar beschadigd en de nieuw ontwikkelde vloer die was meegenomen naar Azerbeidzjan, kon de prullenbak in. Er wordt onder leiding van Horner in de fabriek in Milton Keynes op volle snelheid gewerkt om nieuwe onderdelen te produceren. "Er is een tekort aan reserveonderdelen", legde de teambaas uit tegenover het Duitse medium. "We werken alle vijf de dagen in de fabriek om de nodige onderdelen op tijd in Singapore te krijgen voor vrijdag." Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Pérez toonde in Bakoe dat de nieuw ontwikkelde vloer een must is op de RB20 in de strijd met McLaren en Ferrari.

Gerelateerd