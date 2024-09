Red Bull Racing ziet het ene na het andere kopstuk vertrekken dit jaar en dat is met een van hun directeurs nu niet anders. Kelly Brittain heeft haar afscheid bij de energiedrankfabrikant officieel gemaakt en maakt de overstap naar de MotoGP.

Dan Fallows was sinds 2006 de teamleider van de aerodynamica-afdeling, voordat hij na de vier wereldkampioenschappen van Sebastian Vettel op rij promotie maakte tot hoofd aerodynamica. Halverwege 2021 besloot hij naar Aston Martin te vertrekken. Rob Marshall ging ook vanaf 2006 bij Red Bull aan de slag en werkte als ontwerper samen met Adrian Newey. Hij was medeverantwoordelijk voor het succes vanaf 2022 met de nieuwe groundeffect-auto's. Sinds dit jaar is Marshall echter technisch directeur bij McLaren. Hoofdmonteur Lee Stevenson maakte na 18 jaar bij Red Bull de overstap naar Audi. Jonathan Wheatley zal Stevenson volgen naar de Duitse autogigant, die het team van Kick Sauber zal overnemen voor het Formule 1-seizoen van 2026. Wheatley zal eind dit jaar zijn taken als sportief directeur bij Red Bull neerleggen om de teambaas van Audi te worden. Aston Martin maakte in aanloop naar Azerbeidzjan hun nieuwe aanwinst bekend: hoofdontwerper Adrian Newey.

Kelly Brittain zal ook Red Bull binnenkort verlaten. Ze begon haar carrière in marketing bij onder andere Mitchells & Butlers en Samsung, voordat ze bij Telefonica aan de slag ging. Daarna werd ze vicepresident van Global Brand & Campaigns bij DAZN, het medium dat onder andere in Spanje de Formule 1 uitzendt. Voor het jaar 2021, het seizoen waarin Max Verstappen zijn eerste wereldtitel pakte, voegde Brittain zich bij Red Bull Racing en Red Bull Technology als directeur van Brand & Communications. Deze rol zal ze eind dit jaar inruilen voor een plekje in het MotoGP-wereldkampioenschap als de nieuwe uitvoerend directeur van marketing wereldwijd. "We zijn verheugd om Kelly te verwelkomen bij de MotoGP. Marketing en promotie is ons nummer één-gebied om op te focussen met het oog op een nieuw tijdperk voor de sport, waarbij de huidige en toekomstige fans centraal staan", aldus Carmelo Ezpeleta, de CEO van Dorna Sports, de promotor van de MotoGP.

