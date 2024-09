Het tweede stoeltje bij Racing Bulls blijft een beladen onderwerp en de toch flink tegenvallende Daniel Ricciardo solliciteert met zijn prestaties de afgelopen weken naar een enkeltje uitgang. Helmut Marko laat weten dat we na Singapore meer te weten krijgen over de plannen van het team.

Nadat het team van Red Bull besloot om Sergio Pérez na de zomerstop in de bolide naast Max Verstappen te laten zitten, lijkt het daar in ieder geval allemaal in wat rustiger vaarwater beland te zijn wat betreft de rijdersopstelling. Red Bull zou echter Red Bull niet zijn als het niet alsnog aan alle kanten blijft rommelen binnen het team, ook al is het op een niveautje lager. Bij de formatie van Racing Bulls worden de vraagtekens rondom Ricciardo namelijk toch ook met de race groter en heerst de vraag hoe lang het nog zin heeft om een talentvolle coureur als Liam Lawson aan de kant te houden voor een ogenschijnlijk uitgerangeerde routinier.

Artikel gaat verder onder video

Groot verschil

De goedlachse Australiër doet namelijk eigenlijk structureel onder voor Yuki Tsunoda en ook het verschil in de tussenstand van het wereldkampioenschap is met 22 punten om 12 punten in het voordeel van de Japanner aardig groot te noemen. De roep om de komst van Lawson wordt dan ook met de seconde groter, zeker daar Ricciardo als enige Racing Bulls-rijder in Bakoe weer niet uit Q1 wist te geraken. Verschillende scenario's zingen rond door de paddock, waarbij ook een tussentijdse wissel geen uitsluitsel krijgt.

Uitsluitsel komt eraan

Voorlopig horen we echter weinig concreets vanuit de Red Bull-leiding, tot nu. Voor de camera van Viaplay weet Marko namelijk te onthullen dat we op korte termijn meer gaan horen: "We hebben wel een idee. Wacht tot Singapore, vanaf daar zul je een duidelijk beeld gaan hebben", zo verzekert de Oostenrijk. Vervolgens krijgt hij de vraag of er volgende week een aankondiging te horen gaat zijn: "Er zal duidelijkheid komen over wat er gaat gebeuren", zo zegt hij mysterieus. Nadat hij nog eens een vraag krijgt over Lawson, heeft de lachende Marko het wel een beetje gezien met de vragen: "Wacht tot na Singapore."

Gerelateerd