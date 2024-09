In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na een weekje pauze is het F1-circus aangekomen op de grens van Europa en Azië voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Charles Leclerc sloot de vrijdag als snelste af voor Sergio Pérez en Lewis Hamilton. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde tijd, maar de Limburger heeft er vertrouwen in dit weekend competitief te zijn. Verrassend weinig teams hebben upgrades meegenomen naar het stratencircuit in de hoofdstad Bakoe. Red Bull Racing heeft een nieuw ontwikkelde vloer meegenomen. Daarnaast kwamen alleen VCARB en Aston Martin met upgrades. Het laatstgenoemde team kondigde eerder deze week aan de briljante ontwerper Adrian Newey te hebben getekend. Helmut Marko is van mening dat Red Bull nu het risico loopt Max Verstappen aan de Britse renstal te verliezen. De hoofdadviseur is daarnaast lovend over een andere Nederlandse coureur, Rocco Coronel, de nieuwe aanwinst van het Red Bull-juniorprogramma. Verder heeft de Formule 1 steun gekregen van de teambazen om een extra race te organiseren in Abu Dhabi.

Red Bull Racing introduceert aangepaste vloer voor raceweekend Azerbeidzjan

Het raceweekend in Azerbeidzjan is een belangrijke graadmeter voor het team van Red Bull Racing. Na twee zeer teleurstellende wedstrijden in Zandvoort en Monza, waar de balansproblemen van de RB20 groter dan ooit waren, zal het stratencircuit in Bakoe laten zien of de formatie uit Milton Keynes de trend van de afgelopen weken weet te doorbreken, of dat de neerwaartse spiraal verder zal worden ingezet. De afgelopen drie edities van de race werden gewonnen door Sergio Pérez (2021 en 2023) en Max Verstappen (2022), dus er kan rustig gesteld worden dat Red Bull Racing doorgaans goed voor de dag komt op het asfalt in de Kaukasus. In een poging de balansproblemen van de RB20 op te lossen, introduceert Red Bull Racing een nieuwe vloer voor de auto in Azerbeidzjan. Lees hier het hele artikel over de upgrades voor de Grand Prix in Bakoe.

Hamilton reageert op opmerking Verstappen: "Volgens mij ligt hij best ver voor"

Max Verstappen liet na de teleurstellende zeperd tijdens de Grand Prix van Italië weten dat het lastig wordt om beide kampioenschappen in de wacht te slepen met het aanstormende McLaren. Lewis Hamilton reageerde op zijn beurt op de opmerkingen van de Nederlander, al lijkt hij hem niet helemaal begrepen te hebben. "Heeft hij gezegd dat het onrealistisch voor hem is om één van de twee titels te pakken?", vroeg de Mercedes-coureur zich verwonderd hardop af tegenover de aanwezige media in Bakoe. Vervolgens gaat hij erop in: "Dat is zijn mening natuurlijk en wat hij op dit moment voelt. Volgens mij ligt hij best ver voor", stelt de zevenvoudig wereldkampioen afkeurend op de vermeende woorden van Verstappen. Lees hier het hele artikel over de reactie van Lewis Hamilton op Max Verstappen.

Marko erkent risico vertrek Verstappen naar Aston Martin: "Alles daar klopt"

Helmut Marko maakt zich zorgen over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De topman van het team heeft uitgesproken dat het risico bestaat dat de drievoudig wereldkampioen besluit naar Aston Martin te vertrekken. "Max rijdt waar hij kan winnen", klinkt het tegenover Kronen Zeitung. "Aston Martin heeft de meest moderne fabriek, de windtunnel wordt volgend jaar in gebruik genomen en daar worden nog Honda-motoren aan toegevoegd. Alles klopt. En als je kijkt naar de geschiedenis, zie je dat er een opwaartse trend ontstaat op de plek waar Newey aan het werk gaat. Ik zou niet weten waarom dat bij Aston Martin niet zo zou zijn. Max weet echter ook dat hij bij ons wereldkampioenschappen bij ons kan winnen als we ons door dit seizoen weten te slaan. Dat is een absolute must." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die Max Verstappen mogelijk naar Aston Martin ziet gaan.

Marko blij verrast met Red Bull-aanwinst Coronel: "Hij steekt er met kop en schouders bovenuit"

Red Bull heeft vier nieuwe talenten toegevoegd aan haar juniorprogramma. Een daarvan is de 13-jarige Rocco Coronel, de zoon van Europees toerwagenkampioen en Dakar-deelnemer Tom Coronel. Volgens Helmut Marko zou de jonge Nederlander wel eens de opvolger van Max Verstappen kunnen zijn. "We zijn blij verrast met Rocco", begon de Red Bull-hoofdadviseur tegenover Viaplay. "Hij is 13 jaar, dus nog jonger dan toen we zijn begonnen met Max. We hebben een aantal goede coureurs gevonden, maar voor zijn leeftijd stak Rocco Coronel er met kop en schouders bovenuit. Zoals altijd ging ik met de scooter van bocht naar bocht langs het circuit. De Nederlander deed iedereen versteld staan. Ik heb geen stopwatch nodig. 'Coronel is de snelste', zo werd me verteld. Maar dat wist ik al. Ik heb geen stopwatch nodig om dat ook te kunnen zien. Hij is al best volwassen. Hij heeft zelfvertrouwen. En hij heeft een vrij dominante vader. Dat komt blijkbaar vaker voor in Nederland", zo doelde Marko op Jos Verstappen. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die complimenteus is over Rocco Coronel.

F1-teambazen steunen plan voor extra race in Abu Dhabi: 'Fantastische kans voor junioren'

De Formule 1-paddock mag zich gaan opmaken voor maar liefst 31 races dit seizoen. Naast de 24 Grands Prix en de 6 sprintraces is er nu steun gevonden voor een extra wedstrijd in Abu Dhabi, speciaal voor juniorcoureurs. Christian Horner ging er tijdens de persconferenties in Bakoe diep op in. "Het is iets waar ik voor heb gepleit bij de afgelopen paar Formula 1 Commissions, omdat het volgens mij geweldig is voor jonge coureurs", begon de Red bull-teambaas. "Wat volgens mij het probleem met sommige rookietests is, is dat ze alleen worden gebruikt om te testen. Je weet nooit wie er met 50 of 70 of 30 kilo aan brandstof rijdt, of welke stand van de motor wordt gebruikt. Dat weet je allemaal niet. Je weet ook niet wat je tegenstanders doen. Dus ik denk dat een 'non-championship race' voor juniorrijders een fantastische kans is en volgens mij komt het aan het einde van dit drukke seizoen. Om tien rookies de mogelijkheid te geven in de huidige auto's te stappen voor een sprintrace, is volgens mij geweldig. En ik denk dat het een heel populair evenement zal zijn." Lees hier het hele artikel over een extra F1-race na het einde van het seizoen.

Verstappen en Red Bull positief na vrijdag in Bakoe: "Ik heb er vertrouwen in"

Red Bull Racing kan eindelijk weer een keer positief terugblikken op een vrijdag. Max Verstappen en Sergio Pérez zaten er allebei goed bij tijdens de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De Limburger heeft dan ook vertrouwen in dit weekend. "Over het algemeen was het volgens mij een prima dag", zo sloot Verstappen zich aan bij eerdere opmerkingen van zijn ploegmaat. "We hebben best wat kunnen leren en nu is het nog een kwestie van de dingen die we hebben geprobeerd, verbeteren. Ik denk dat we tot nu toe dit weekend competitiever zijn geweest, dus dat is positief. VT2 was voor mij echter wel een lastige sessie. Ik had wat problemen met mijn vizier. Toen de zon tussen de gebouwen zakte, waren er momenten waarop het in mijn ogen schitterde en dat belemmerde mijn zicht. De baan is ook best glad en heeft een boel bochten van 90 graden, dus aan de balans moeten we nog een beetje werken." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die terugblikt op de trainingen voor Azerbeidzjan.

