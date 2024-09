Red Bull Racing introduceert voor het raceweekend in Azerbeidzjan een aantal updates voor de vloer van de RB20, waar de formatie van Max Verstappen en Sergio Pérez ongetwijfeld het tij mee hoopt te keren. Ook Aston Martin en Visa Cash App RB hebben nieuwe onderdelen meegebracht.

Het raceweekend in Azerbeidzjan is een belangrijke graadmeter voor het team van Red Bull Racing. Na twee zeer teleurstellende wedstrijden in Zandvoort en Monza, waar de balansproblemen van de RB20 groter dan ooit waren, zal het stratencircuit in Bakoe laten zien of de formatie uit Milton Keynes de trend van de afgelopen weken weet te doorbreken, of dat de neerwaartse spiraal verder zal worden ingezet. De afgelopen drie edities van de race werden gewonnen door Sergio Pérez (2021 en 2023) en Max Verstappen (2022), dus er kan rustig gesteld worden dat Red Bull Racing doorgaans goed voor de dag komt op het asfalt in de Kaukasus.

Nieuwe vloer Red Bull Racing

In een poging de balansproblemen van de RB20 op te lossen, introduceert Red Bull Racing een nieuwe vloer voor de auto in Azerbeidzjan. Bij dit nieuwe exemplaar is de tunnel van de vloer aangepast door het oppervlak op bepaalde plekken te verhogen of te verlagen, waardoor - zo wordt gehoopt - de aangepaste luchtstroom voor een betere performance zorgt. Volgens Red Bull Racing zijn de wijzigingen toegepast om "de drukgradiënten te verbeteren langs de vloer, om zo de doorstroming in alle condities plaatselijk te verbeteren." Een vrij radicale verandering, maar naar verluidt introduceert Red Bull Racing in oktober een groter updatepakket.

Updates Aston Martin en Visa Cash App RB

Naast Red Bull Racing hebben ook Aston Martin en Visa Cash App RB updates meegenomen naar het grootste land van de zuidelijke Kaukasus. Aston Martin heeft de deflector aan de rechter onderkant van de auto aangepast, waarmee de luchtstroom rondom het achterste deel van de vloer verbeterd moet worden. Visa Cash App RB heeft een nieuwe voorvleugel mee, specifiek voor het Baku City Circuit. Het zusterteam van Red Bull Racing gaat daarmee voor een betere balans tussen hoge- en lage snelheidssectoren, waar in Monza alles op de hoge snelheid werd gegooid.

