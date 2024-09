Helmut Marko maakt zich zorgen over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De topman van het team heeft uitgesproken dat het risico bestaat dat de drievoudig wereldkampioen besluit naar Aston Martin te vertrekken.

Het Formule 1-team van Aston Martin is op de achtergrond hard bezig om alle ingrediënten in huis te halen om grote successen te boeken. De formatie van Lawrence Stroll heeft recent een gloednieuwe fabriek geopend, beschikt over een hypermoderne windtunnel, gaat vanaf 2026 met Honda-motoren rijden en kondigde eerder deze week aan dat Adrian Newey bij het team aan de slag gaat als Managing Technical Partner. De 65-jarige meesterontwerper diende in april van dit jaar zijn ontslag in bij Red Bull Racing, waarna - toeval of niet - de performance van de Oostenrijkse grootmacht enorm is afgevlakt.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin erkent interesse in Verstappen

Ondertussen klinken er ook geluiden dat Aston Martin gesprekken aan het voeren is met het kamp van Max Verstappen. De Nederlander ligt tot en met eind 2028 vast bij Red Bull Racing, maar het team staat er momenteel slecht voor. Er heerst al enige tijd interne onrust binnen de formatie, en daarnaast is de performance van de afgelopen maanden niet om over naar huis te schrijven. Aston Martin-teambaas Mike Krack liet op donderdag in Bakoe optekenen Verstappen graag aan zijn line-up toe te voegen en dat de deur altijd voor hem openstaan. De Limburger liet vervolgens weten dat het misschien iets is om in de toekomst over na te denken, maar dat hij zich nu focust op de problemen bij zijn eigen team.

OOK INTERESSANT: Verstappen reageert op geflirt vanuit Aston Martin

Marko geeft toe: 'Kans dat Verstappen bij Red Bull vertrekt'

Dat een eventuele overstap van Verstappen niet alleen een spookverhaal is, blijkt uit de woorden van Red Bull-topman Helmut Marko: "Max rijdt waar hij kan winnen", klinkt het tegenover Kronen Zeitung. "Aston Martin heeft de meest moderne fabriek, de windtunnel wordt volgend jaar in gebruik genomen en daar worden nog Honda-motoren aan toegevoegd. Alles klopt. En als je kijkt naar de geschiedenis, zie je dat er een opwaartse trend ontstaat op de plek waar Newey aan het werk gaat. Ik zou niet weten waarom dat bij Aston Martin niet zo zou zijn. Max weet echter ook dat hij bij ons wereldkampioenschappen bij ons kan winnen als we ons door dit seizoen weten te slaan. Dat is een absolute must."

Gerelateerd