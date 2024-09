Red Bull heeft vier nieuwe talenten toegevoegd aan haar juniorprogramma. Een daarvan is de 13-jarige Rocco Coronel, de zoon van Europees toerwagenkampioen en Dakar-deelnemer Tom Coronel. Volgens hoofdadviseur Helmut Marko zou de jonge Nederlander wel eens de opvolger van Max Verstappen kunnen zijn.

Red Bull organiseerde een driedaagse test op het Circuito de Jerez met Formule 4- en GP3-auto's. Jules Caranta (16, Frankrijk), Rocco Coronel (13, Nederland), Christopher Feghali (15, Libanon) en Ernesto Rivera (15, Mexico) zijn vervolgens door de energiedrankfabrikant uitgekozen als nieuwe juniorcoureurs. Rondetijden werden niet officieel bekendgemaakt, maar het was wel duidelijk dat Coronel, de jongste van de vier, het snelst van iedereen was. Hij werd vorig jaar in het karten derde op Europees niveau (IAME Euro Series) en nationaal kampioen in Frankrijk (IAME Series France). Ook dit seizoen en in 2025 is Coronel nog volop aan het karten, maar Tom hoopt dat zijn zoon volgend jaar ergens zijn debuut in de autosport kan maken.

Opvolger van Max

"We zijn blij verrast met Rocco", begon Marko tegenover Viaplay. "Hij is 13 jaar, dus nog jonger dan toen we zijn begonnen met Max. We hebben een aantal goede coureurs gevonden, maar voor zijn leeftijd stak Rocco Coronel er met kop en schouders bovenuit. Zoals altijd ging ik met de scooter van bocht naar bocht langs het circuit. De Nederlander deed iedereen versteld staan. Ik heb geen stopwatch nodig. 'Coronel is de snelste', zo werd me verteld. Maar dat wist ik al. Ik heb geen stopwatch nodig om dat ook te kunnen zien. Hij is al best volwassen. Hij heeft zelfvertrouwen. En hij heeft een vrij dominante vader. Dat komt blijkbaar vaker voor in Nederland", zo doelt de 81-jarige uit Graz op Jos Verstappen. "Maar toen zijn vader stopte met praten, vertelde Rocco meer over zichzelf. Ik ben onder de indruk hoe hij racen met school combineert. Ik ben er zeker van dat wanneer Max met pensioen gaat, we wellicht zijn opvolger al hebben gevonden."

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft openlijk gesprekken met het management van Max Verstappen toegegeven en ondertussen flirt de Limburger ook met Aston Martin nu ontwerper Adrian Newey de overstap heeft gemaakt. Wie weet heeft Red Bull binnenkort een vervanger voor Verstappen nodig, maar Rocco Coronel zal daar nu natuurlijk nog te jong voor zijn.

