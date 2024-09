De crisis bij het team van Red Bull Racing die toch wel volledig gaande is na de Grand Prix van Italië heeft alle alarmbellen doen rinkelen in Milton Keynes. Helmut Marko stelt echter dat er voorlopig nog helemaal geen licht aan het einde van de tunnel is, zoals Max Verstappen bijvoorbeeld eerder wel leek te suggereren.

Volgens recente berichten van onder meer De Telegraaf zou Verstappen na de Grand Prix van Italië en de teleurstellende race van het team haarfijn hebben neergelegd waar volgens hem de problemen precies zouden zitten in de RB20. De Nederlander rapporteerde eerder in Bakoe bovendien dat men zelfs inmiddels zou weten waar de problemen liggen: "We hebben nog veel werk te doen. Maar op een bepaalde manier bracht Monza ons ook iets positiefs en hebben we meer over de auto geleerd. We begrijpen de zwaktes, nu gaat het erom dat we oplossingen vinden. Alleen gebeurt dat niet in één of twee weken. Ik hoop wel dat we vanaf nu vooruit kunnen kijken en dat het niet meer gaat zoals in Monza."

Marko heeft ander bericht

Volgens Marko zit de vork echter toch wat anders in de steel en weet de Oostenrijkse formatie nog helemaal niet waar de problematiek nu echt vandaan komt: “Als we precies wisten wat het probleem was, dan hadden we het al opgelost. Het afstellen van het chassis is met deze grondeffectauto’s erg complex geworden. Het algehele concept van de auto reageert meteen op elke aanpassing die je maakt. De banden krijgen bijvoorbeeld snel last van graining. Dat is waar Max het over heeft. Het vermogen om competitief te zijn vermindert niet met een kleine aanpassing, maar omdat het impact heeft op velen andere factoren als het niet 100 procent klopt", zo citeert Motorsport.com.

Diva RB20

Dat het niet helemaal gaat zoals men in Milton Keynes hoopt en zoals het ook aan het begin van het seizoen leek te gaan, staat volgens de Oostenrijker inmiddels wel als een paal boven water: "We realiseren ons dat we ergens een verkeerde afslag hebben genomen. We werken hard om terug te komen. Aan het begin van het jaar hadden we drie keer de één-twee te pakken met een auto waarvan velen dachten dat het de volgende seriewinnaar was. Toen ontdekten we dat de auto een beetje een diva was, als ik de woorden van Toto [Wolff] gebruik", besluit de landgenoot van de Mercedes-teambaas.

