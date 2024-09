Max Verstappen liet na de teleurstellende zeperd tijdens de Grand Prix van Italië weten dat het lastig wordt om beide kampioenschappen in de wacht te slepen met het aanstormende McLaren. Lewis Hamilton reageert nu op zijn beurt op de opmerkingen van de Nederlander, al lijkt hij hem niet helemaal begrepen te hebben.

De formatie van Zak Brown heeft de afgelopen races de beschikking over de snelste auto op de grid en het is dan ook niet gek dat men in het constructeurskampioenschap met grote stappen inloopt op het team van Red Bull Racing. Het team van Zak Brown lijkt daar nu zelfs de favoriet te zijn, al wil men meer en geeft ook Lando Norris de strijd met Max Verstappen in het coureurskampioenschap nog niet op. De Britse coureur is inmiddels ingelopen tot 62 punten van Verstappen en krijgt nu zelfs voorrang binnen het team ten faveure van Oscar Piastri, waarmee de jacht nu officieel geopend lijkt te zijn.

Verstappen heeft vraagtekens

Bovendien heeft Verstappen laten weten dat de problemen nog zeker niet verholpen zijn én komt in de vorm van Singapore één van de zwakste Red Bull-races op de kalender eraan. Alles bij elkaar concludeerde Verstappen na afloop van de teleurstellende zesde plek in Italië al dat het lastig gaat worden om beide kampioenschappen te pakken, waarmee hij met name leek te doelen op de constructeursstrijd waar McLaren nu toch wel de favoriet is: "Op dit moment zijn beide kampioenschappen niet realistisch", zo klonken de woorden van Verstappen na afloop van de race op Monza. "Ik heb veel gezegd en nu is het aan het team om met heel veel veranderingen aan de auto te gaan komen."

Hamilton reageert

Die woorden van Verstappen hebben het nodige teweeg gebracht, zo is men bij Red Bull nog dieper gaan graven en heeft men dus ook bij McLaren ingegrepen met de inmiddels beruchte 'papaya rules' die geschrapt zijn. In Azerbeidzjan wordt Hamilton geconfronteerd met de opmerkingen van Verstappen: "Heeft hij gezegd dat het onrealistisch voor hem is om één van de twee titels te pakken?", vraagt hij zich verwonderd hardop af. Vervolgens gaat hij erop in: "Dat is zijn mening natuurlijk en wat hij op dit moment voelt. Volgens mij ligt hij best ver voor", stelt de zevenvoudig wereldkampioen afkeurend op de vermeende woorden van Verstappen. De Nederlander leek echter in Monza vooral te bedoelen dat het lastig wordt om zowel de coureurs- als constructeurstitel te prolongeren.

