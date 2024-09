De Formule 1-paddock mag zich gaan opmaken voor maar liefst 31 races dit seizoen. Naast de 24 Grands Prix en de 6 sprintraces is er nu steun gevonden voor een extra wedstrijd in Abu Dhabi, speciaal voor juniorcoureurs. Christian Horner ging er tijdens de persconferenties in Bakoe diep op in.

In de beginjaren van de Formule 1 bestond de kalender meer uit races die niet voor het kampioenschap meetelden dan races die wel meetelden, maar die zogeheten 'non-championship races' zijn ondertussen echt iets van het verleden. De laatste F1-race waar geen punten werden uitgedeeld, was de Race of Champions van 1983 op Brands Hatch. Keke Rosberg won voor Williams na 40 ronden die in 53 minuten werden verreden, en er waren zes uitvallers in een veld van slechts dertien auto's. Het lijkt er echter op dat zo'n 'non-championship race' terugkomt, maar dan in de vorm van een sprint voor juniorcoureurs. F1-topmannen zouden het wel zien zitten, en ze krijgen steun van verschillende teambazen.

Fantastische kans

"Het is iets waar ik voor heb gepleit bij de afgelopen paar Formula 1 Commissions, omdat het volgens mij geweldig is voor jonge coureurs", begon Horner tijdens de persconferenties op de vrijdag voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Wat volgens mij het probleem met sommige rookietests is, is dat ze alleen worden gebruikt om te testen. Je weet nooit wie er met 50 of 70 of 30 kilo aan brandstof rijdt, of welke stand van de motor wordt gebruikt. Dat weet je allemaal niet. Je weet ook niet wat je tegenstanders doen. Dus ik denk dat een 'non-championship race' voor juniorrijders een fantastische kans is en volgens mij komt het aan het einde van dit drukke seizoen. Om tien rookies de mogelijkheid te geven in de huidige auto's te stappen voor een sprintrace, is volgens mij geweldig. En ik denk dat het een heel populair evenement zal zijn." De kans is groot dat Red Bull voor Isack Hadjar kiest om de extra race te doen. De Fransman ligt aan de leiding van het FIA Formule 2-kampioenschap.

In 2024 al in plaats van 2025

"Als je wilt dat het gebeurt, dan moet je ervoor zorgen dat het gebeurt", antwoordde de Red Bull-teambaas op de vraag waarom het plotseling in 2024 al kan gebeuren in plaats van 2025, wat eerst de meest realistische optie leek. "En volgens mij was er een duidelijke richtlijn om te zeggen: 'Kom op, laten het dit jaar nog doen'. Dat heeft er uiteraard voor gezorgd dat er druk werd gezet op de Sporting Working Groups en de verschillende teambazen om met de FIA samen te werken om met reglementen te komen. Maar ik denk dat als we de regels van het sprintformat overnemen, dat het dan zeker te doen is. Het hoeft niet te ingewikkeld te worden. Volgens mij gaat ieder twee één in plaats van twee auto's inzetten. En je gebruikt de kilometers die gemaakt worden gewoon op een andere manier dan op zo'n testdag. Het evenement zal worden gehouden op een en dezelfde dag met een kwalificatie en een sprintrace. Dus ja, het zal plaatsvinden aan het einde van een lang seizoen, maar ik denk dat het geweldig wordt. Het is een prachtige kans voor de jonge coureurs en wij steunen het volledig."

