Horner niet blij met aankondiging Newey bij Aston Martin

Christian Horner vindt dat Aston Martin en Adrian Newey hun samenwerking misschien iets te vroeg hebben aangekondigd. De Britse renstal pakte groots uit met de komst van de ingenieur, maar volgens Horner is dat niet zo netjes, aangezien Newey nog 'gewoon' onder contract staat bij Red Bull Racing.

Het was afgelopen dinsdag een groot feest bij Aston Martin. Het team van Lawrence Stroll is erin geslaagd Newey vast te leggen voor de komende jaren en dat werd groots aangekondigd. Op diverse kanalen was een livestream te volgen waarop de topontwerper werd aangekondigd. Vervolgens kwamen ook Fernando Alonso en Lance Strol nog aan het woord om hun enthousiasme over Newey met de mensen thuis te delen. Het werd een onderwerp dat de hele week de krantenkoppen domineerde. Niet erg netjes, zo vindt Horner. Hij stelt dat Red Bull immers nog steeds het salaris van Newey overmaakt.

Aankondiging Newey niet gepast volgens Horner

Aston Martin vierde de komst van Newey alsof ze een wereldtitel hadden gewonnen, zo zag ook Horner. "Adrian heeft altijd de neiging gehad om zijn eigen ding te doen. Het was duidelijk een groot moment voor dat team [Aston Martin, red.] en zij kozen er voor om dat te vieren", zo vertelt de Red Bull-teambaas in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Erg netjes vindt Horner alle festiviteiten niet. "Misschien zelfs iets te vroeg [de viering, red.], want het was nog voordat zijn contract met Red Bull Racing ten einde loopt." De Britse teamchef vindt het duidelijk niet erg gepast dat een werknemer zijn overstap groots aankondigt terwijl hij op dat moment nog gewoon betaald wordt door Red Bull.

Newey nog onder contract bij Red Bull

Hoewel Newey al enige tijd zijn taken bij het Formule 1-team van Red Bull Racing heeft neergelegd, staat hij officieel nog wel onder contract in Milton Keynes. Pas in maart 2025 zal hij officieel de overstap maken naar Aston Martin, waar hij zich met name zal focussen op de auto voor 2026, zo is de verwachting.

