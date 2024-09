Pérez erkent in Bakoe: 'Het is nu zó groot, dat zelfs Verstappen eronder lijdt'

Max Verstappen begint de laatste weken steeds meer terrein te verliezen in zijn RB20 en daarmee ervaart hij 'eindelijk' dezelfde problemen als Sergio Pérez. De Mexicaan verdedigt zijn matige prestaties van dit seizoen door te stellen dat hij al veel langer kampt met de problemen die Verstappen nu ook voelt in zijn Red Bull.

Al vrij vroeg in het huidige Formule 1-seizoen begonnen de prestaties van Pérez in te zakken. De man uit Guadalajara kon niet meer meekomen met Verstappen, die de ene na de andere overwinning wist binnen te slepen. De druk op zijn schouders nam dan ook toe en rond de zomerstop leek er zelfs sprake van een vroegtijdig afscheid bij Red Bull. Pérez zou in de zomer worden vervangen, zo klonken de geluiden. Red Bull besloot echter anders en gaf de Mexicaan nog wat langer de kans. Vanaf dat moment zijn echter ook de prestaties van Verstappen hard bergafwaarts gegaan. In Zandvoort en Monza kwam de drievoudig wereldkampioen er niet meer aan te pas. Volgens Pérez komt dat omdat Verstappen nu ook ervaart wat hijzelf al het hele seizoen ervaart met zijn RB20.

Verstappen van nature minder gevoelig voor problemen

Het verschil tussen Verstappen en Pérez, zowel op de baan als in het klassement, is groot dit jaar, maar volgens de 34-jarige coureur komt dit omdat Verstappen lange tijd om de problemen heen kon rijden. Pérez stelt dat hij "waarschijnlijk al de laatste 15 maanden" problemen heeft met zijn auto. Op de vraag of het een beetje rechtvaardiging is om Verstappen nu te zien worstelen, benadrukkend dat de auto de hele tijd al moeilijk te besturen was, zei Perez: "Ik denk dat het een ding is met de stijl van Max. Hij is van nature minder gevoelig voor de problemen die wij hebben."

Pérez vuurt richting media

Dat Pérez dit seizoen als 'zondebok' werd aangewezen bij Red Bull vanwege zijn prestaties, is volgens hem niet helemaal eerlijk. "Sommige mensen begrijpen het niet, vooral vanuit de mediakant, dat verschillende rijstijlen tot verschillende conclusies kunnen komen. Het probleem was… Nou ja, niet het probleem – het goede was dat Max er minder gevoelig voor was dan ik", zo zegt hij.

Verstappen nu ook getroffen door problemen Red Bull

Maar nu is het niet alleen meer Pérez, maar ook Verstappen die de problemen niet meer kan omzeilen. "Tien, twaalf races geleden klaagde ik over deze problemen, maar nu zijn ze zo groot dat zelfs Max ze voelt. Ik denk dat de oplossing mij nog meer ten goede zal komen met mijn stijl", aldus de Mexicaan.

