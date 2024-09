Schumacher onthult hoe Horner denkt over Newey richting 2026

Adrian Newey (65) begint volgend jaar aan een nieuw avontuur bij Aston Martin, nadat hij jarenlang succesvol was bij Red Bull Racing. Het vertrek van de veteraan komt voor Red Bull op een vervelend moment, gezien er in 2026 eigenhandig een competitieve motor én auto geproduceerd moet zijn. Toch denkt teambaas Christian Horner het ook zonder Newey af te kunnen, zo onthult Ralf Schumacher.

Vanaf 2026 gaan de Formule 1-teams rijden met een compleet nieuwe motor. De reglementen gaan vanaf dat moment op de schop en dat betekent dat er diverse dingen gaan veranderen. Zo wordt elektrisch vermogen een stuk belangrijker en zal er over worden gestapt op e-fuel, een uiterst duurzame brandstof. Het vergt ingrijpende wijzigingen aan de krachtbron en dat kan voor sommige teams een uitdaging worden. Zeker ook voor Red Bull Racing, dat - deels samen met Ford - voor het eerst een geheel eigen motor gaat bouwen. Waar Mercedes, Ferrari en Honda (met Aston Martin) al jarenlang niets anders doen dan motoren bouwen, moet Red Bull zich nu gaan bewijzen. Kunnen ze zich staande houden in 2026?

Artikel gaat verder onder video

Red Bull direct competitief in 2026?

Waar Newey straks opnieuw gaat samenwerken met Honda bij Aston Martin, daar moet Red Bull het over een andere boeg gooien. Volgens Schumacher is iedereen er nog niet zo zeker van dat Red Bull direct in deze missie gaat slagen. "Het gaat om de eigen ontwikkeling van de aandrijving, met name aan de elektrische kant", zo zegt hij bij Formel1.de. Ford is weliswaar in de arm genomen als elektrisch partner, maar zij zullen slechts beperkt een bijdrage leveren aan de krachtbron. Het Amerikaanse autoconcern is voornamelijk vanuit marketingtechnisch oogpunt betrokken bij Red Bull. "Er lijkt nog steeds een addertje onder het gras te zitten als je naar het team luister", zegt Schumacher.

Horner denkt het zonder Newey te kunnen

Dat er diverse grote namen vertrokken zijn - of nog gaan vertrekken bij Red Bull, helpt allemaal niet mee. Jonathan Wheatley gaat aan de slag als teambaas bij Audi en Newey is straks dus te vinden bij Aston Martin. Het zou de Oostenrijkse renstal alleen maar zwakker maken richting 2026 en de nieuwe reglementen, zo wordt gezegd. "Maar Christian Horner vertelde me persoonlijk dat dat onzin is, dat het niet zo is", zo zegt Schumacher. Volgens Horner loopt alles op schema en kan men ook zonder Newey een uitstekend eindproduct afleveren.

LEES MEER: Ricciardo over druk Helmut Marko op zijn prestaties: 'Hij overdrijft in de media'

"'We zijn op de goede weg', zo zei hij [Horner, red.]. Maar hij was ook van mening dat ze het zonder Adrian kunnen. Dus misschien moet je een beetje voorzichtig zijn met deze analyse", zo stelt Schumacher.

Gerelateerd