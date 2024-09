Red Bull Racing kan eindelijk weer een keer positief terugblikken op een vrijdag. Max Verstappen en Sergio Pérez zaten er allebei goed bij tijdens de vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De Limburger heeft dan ook vertrouwen in dit weekend.

Verstappen sloot de eerste trainingssessie op het stratencircuit van Bakoe als snelste af met een 1:45.546. Daarmee zat hij 0.313 seconden onder de beste rondetijd van Lewis Hamilton en 0.376 seconden onder die van Pérez. Verstappens rivaal Lando Norris moest genoegen nemen met de vierde stek voor Carlos Sainz. De andere Ferrari stond in VT1 al gauw in de muur, maar Charles Leclerc maakte het in de tweede vrije training goed door de snelste tijd te klokken met een 1:43.484. Pérez was slechts zes duizendsten van een seconde langzamer. Hamilton was opnieuw rap met een 1:43.550. Verstappen werd zesde achter Sainz en Oscar Piastri, maar de Limburger focuste vooral op de racepace en had niet het juiste vizier op zijn helm om zonder al teveel risico's te kunnen pushen.

Juiste kant op met de auto

"Het was absoluut een solide dag. Volgens mij hebben we een goede basis gelegd om hier op verder te bouwen", begon Pérez na de vrijdag in Bakoe. "We hebben een stap in de goede richting gezet tussen VT1 en VT2, en nu moeten er nog voor zorgen dat we van hieruit verder kunnen. Dan kunnen we zeker bij de koplopers zitten morgen. We gaan de juiste kant op met de auto, en we zien dat het allemaal iets beter samen komt hier. We hebben nog wel een lange weg te gaan, maar het ziet er tot nu toe veelbelovend uit voor dit weekend. Er kan van alles gebeuren in de kwalificatie, dus we moeten het hoofd gewoon koel houden, een paar goede rondes neerzetten en daarna één uitstekende in Q3."

Problemen met vizier

"Over het algemeen was het volgens mij een prima dag", zo sloot Verstappen zich bij zijn ploegmaat aan. "We hebben best wat kunnen leren en nu is het nog een kwestie van de dingen die we hebben geprobeerd, verbeteren. Ik denk dat we tot nu toe dit weekend competitiever zijn geweest, dus dat is positief. VT2 was voor mij echter wel een lastige sessie. Ik had wat problemen met mijn vizier. Toen de zon tussen de gebouwen zakte, waren er momenten waarop het in mijn ogen schitterde en dat belemmerde mijn zicht. De baan is ook best glad en heeft een boel bochten van 90 graden, dus aan de balans moeten we nog een beetje werken, maar ik heb er wel vertrouwen in dat we competitiever kunnen zijn."

