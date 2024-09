De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan wordt dit weekend gehouden op de straten van Bakoe. Er zijn bijzonder weinig upgrades meegenomen en in het geval van Mercedes kunnen we naar verluidt zelfs spreken van een downgrade.

Red Bull Racing heeft een nieuw ontwikkelde vloer meegenomen naar de zeventiende ronde van het wereldkampioenschap. Ze hopen zo de balansproblemen van de RB20 op te lossen waar Max Verstappen en Sergio Pérez het erg lastig mee hebben. Aston Martin heeft ondertussen de achterhoeken aangepast voor een verbeterde performance van het achterste gedeelte van de vloer. VCARB heeft een nieuwe voorvleugel meegenomen, speciaal voor de afstelling van de bolide in Bakoe. De rivalen van Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Mercedes, hebben geen upgrades ontwikkeld voor deze wedstrijd. Ook bij Haas, Alpine, Williams en Kick Sauber zijn er geen aanpassingen te melden.

Downgrade bij Mercedes

Mercedes is niet gegaan voor upgrades, maar een downgrade in Azerbeidzjan, zo weet Autosport te melden. De Zilverpijlen maakten een dramatische start van het seizoen mee en stond pas voor het eerst op het podium in Canada dankzij George Russell. Lewis Hamilton werd vervolgens derde in Spanje. Mercedes won plotseling drie van de vier races voor de zomerstop met Russell in Oostenrijk en met Hamilton in Groot-Brittannië en België.

De Duitse autogigant had een nieuwe vloer meegenomen naar Circuit de Spa-Francorchamps, maar ze kozen ervoor deze alleen tijdens de vrije training in te zetten. De nieuwe vloer werd wel op Zandvoort en Monza gebruikt na de zomerstop, maar Hamilton en Russell kwamen niet verder dan P7 en P8, en P5 en P7, respectievelijk. Mercedes zou er daarom voor hebben gekozen om de oude vloer van Hongarije weer terug te brengen voor Bakoe. Ze kijken zo een beetje af bij Red Bull. Bij Verstappen werd namelijk ook een oude vloer, die van Bahrein zelfs, tevoorschijn gehaald vanwege de balansproblemen.

Mercedes zou nog wel de diffuser, beam wing, voorvleugel en halo van het eerst geïntroduceerde upgradepakket behouden, en dus alleen qua ontwikkeling van de vloer teruggaan.

