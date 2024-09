Verstappen verwacht worsteling in Bakoe, Kelly Piquet verklaart afwezigheid door Penelope | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Terwijl we met z'n allen in afwachting zijn van het volgende raceweekend dat voor de deur staat in Bakoe, staat de Formule 1-wereld natuurlijk niet stil. Max Verstappen had alvast wat te zeggen over de aankomende race in Azerbeidzjan, waar hij verwacht dat de RB20 het opnieuw zeer lastig zal gaan krijgen. Aan de andere kant was het vriendin Kelly Piquet die via haar kanaal aan de vele fans die vroegen waar ze tijdens de New York Fashion Week was liet horen waarom zij afwezig is. Penelope begint deze week namelijk aan haar eerst schooldag.

Verstappen verwacht opnieuw met Red Bull te worstelen in Bakoe: "Het is heel slecht"

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn niet hoopvol over de aankomende F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De kampioenschapsleider zou graag zien dat de hele auto wordt aangepakt, maar verbeteringen worden door het team pas op het Circuit of the Americas verwacht in oktober. "[De RB20] is nu heel slecht, en we hebben voor Bakoe veel werk aan de winkel om eigenlijk de hele auto te veranderen", stelt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier!

Hamilton slaat terug na beschuldiging van ex-Mercedes-collega: 'Ik werk keihard'

Lewis Hamilton is niet zo volwassen als George Russell en geeft te snel op. Althans, dat zijn de woorden van een voormalig engineer van het Mercedes F1-team. Philipp Brändle ging in op zijn tijd met Hamilton en het was niet allemaal positief. "Echter, als hij het gevoel heeft dat de auto niet lekker loopt, dat hij op de een of andere manier geen kans heeft om de race te winnen, dan laat hij zichzelf helaas gaan, wat echt zonde is", zo wordt er onder meer gezegd. Meer lezen over de uitspraken over Lewis Hamilton? Klik hier!

Buxton ziet besluiteloos McLaren: "Ik denk dat ze het gaan weggooien"

Formule 1-journalist Will Buxton verwacht dat McLaren, bij het uitblijven van steun voor Lando Norris, het wereldkampioenschap bij de coureurs door het putje gaat spoelen. De Brit vindt in de podcast van The Race dat Norris nu wel echt de voorkeur moet krijgen, maar wijst ook naar vier mogelijke scenario's waardoor Oscar Piastri momenteel voor eigen kansen rijdt. Meer lezen over wat Will Buxton over McLaren zegt? Klik hier!

Voormalig topman duidelijk over huidige vorm Red Bull: 'Dat komt door al dat gekibbel'

Gerhard Berger denkt dat het gerommel binnen Red Bull Racing een van de oorzaken is van de balansproblemen waar Max Verstappen mee stoeit. De tienvoudig F1-winnaar deelt dat de tegenvallende prestaties van Verstappen de alarmbellen moet doen rinkelen. "Max is nog steeds een bijzonder figuur in deze business", begon Berger tegenover Sky Sports Deutschland. "Meestal haalt hij de kolen wel uit het vuur, maar zelfs Max kan daar momenteel niet al te veel aan doen." Meer lezen over de uitspraken van Gerhard Berger? Klik hier!

Kelly Piquet schittert in afwezigheid tijdens NYFW door eerste schooldag Penelope

Kelly Piquet heeft naast Max Verstappen natuurlijk ook haar eigen carrière in de modewereld en veel fans waren dan ook verbaasd dat de Braziliaanse niet gesignaleerd werd tijdens de New York Fashion Week. Haar afwezigheid heeft echter een duidelijke reden: Penelope heeft namelijk haar eerste schooldag. " "Het antwoord is simpel: een heel gespannen klein meisje begint vandaag aan haar eerste schooldag. Het was mijn hoogste prioriteit om tijdens deze belangrijke tijd bij haar te zijn", zo schrijft ze onder meer. Meer lezen over de afwezigheid van Kelly Piquet op de NYFW? Klik hier!

