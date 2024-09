Formule 1-journalist Will Buxton verwacht dat McLaren, bij het uitblijven van steun voor Lando Norris, het wereldkampioenschap bij de coureurs door het putje gaat spoelen. De Brit vindt in de podcast van The Race dat Norris nu wel echt de voorkeur moet krijgen, maar wijst ook naar vier mogelijke scenario's waardoor Oscar Piastri momenteel voor eigen kansen rijdt.

In 2024 hebben we na zestien Grands Prix een ware titelstrijd. Max Verstappen staat nog altijd bovenaan in het kampioenschap, maar Norris kijkt tegen een achterstand van slechts 62 punten aan. Dat verschil had minder kunnen zijn, maar McLaren heeft zich de afgelopen races niet aan teamorders gewaagd. Het roept bij Buxton vragen op en in de podcast legt hij het uit.

'Met huidige plan gooit McLaren rijderskampioenschap weg'

"Ik denk dat ze het gaan weggooien. Ik zit hier al een tijdje over na te denken en ik kan slechts vier logische scenario's bedenken, waardoor ze niet als één man achter Norris staan. En bij bijna allemaal zal het eindresultaat zijn dat Lando Norris vertrekt bij McLaren", zo luidt de voorlopige conclusie van Buxton. "Ik snap gewoon niet, met nog acht à negen races te gaan en met Norris op de tweede plek sinds Oostenrijk. Ook al heb je een kleine kans, dat je dan niet alle ballen op de coureur gooit die de beste kansen heeft om het kampioenschap te winnen. Tenzij ze er echt helemaal niets om geven. Ik snap er echt helemaal niets van."

Brown wil vooral niet aan teamorders denken

McLaren-CEO Zak Brown gaf onlangs bij Sky Sports F1 aan dat zijn team in het verleden altijd met twee kopmannen heeft gewerkt, maar Buxton vindt dat idee anno 2024 niet levens vatbaar. "De geschiedenis heeft uitgewezen dat je niet twee nummer één-coureurs kan hebben. Het [kampioenschap] wordt weggegooid, omdat je punten van elkaar afsnoept en daarmee de harmonie binnen het team op scherp zet."

De vier scenario's van Will Buxton

Buxton wijst naar vier mogelijke scenario's binnen McLaren en in alle gevallen lijkt Norris het onderspit te delven volgens de journalist. Scenario een is dat het team echt niets geeft om het coureurskampioenschap, want het prijzengeld wordt in het constructeurskampioenschap verdeeld. Scenario twee is dat het team gewoon niet weet wat ze aan het doen zijn en de coureurs gewoon niet goed genoeg managen. Het derde scenario is dat er contractuele afspraken zijn, waardoor Piastri vrij mag racen. Het vierde scenario is een pijnlijke voor Norris. Piastri wordt binnen het team als een groter talent gezien en mag daarom rijden voor eigen kansen.

