Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is de deal met Adrian Newey geklapt omdat het duo er niet samen uitkwam over hoe de werkzaamheden eruit zouden gaan zien. Naar alle verwachting wordt de overstap van Newey naar Aston Martin binnenkort bekend gemaakt en dus gaat het team van Lawrence Stroll aan de haal van met de meest succesvolle ontwerper uit de sport.

Lange tijd leek Ferrari op pole position te staan om Newey in te lijven als de nieuwste aanwinst van de Scuderia. Dat had alles te maken met een langgekoesterde droom van Newey, om een keertje met Lewis Hamilton samen te gaan werken. Tegelijkertijd vertelde Newey ook dat Fernando Alonso op zijn lijstje staat om mee samen te werken en dat lijkt dus realiteit te gaan worden. Aston Martin kan de 65-jarige Newey een spiksplinternieuwe faciliteit aanbieden, ook komt het team van Stroll senior, volgens de BBC, over de brug met een lucratieve deal.

Newey en Ferrari hadden andere verwachtingen

In het Franse L'Equipe legt Vasseur uit dat de onderhandelingen met Newey al snel gestaakt werden. Daarnaast waren er bij beide partijen toch verschillende verwachtingen. "Hij had waarschijnlijk een ander idee van wat ik voor hem dacht", legt Vasseur uit, zonder in te gaan op de verschillen. Toch sluit de Fransman een toekomstige samenwerking met Newey niet uit, al is de algemene tendens dat Aston Martin misschien wel het laatste kunststukje wordt voor de 65-jarige Brit. "Misschien zullen we op een dag een gemeenschappelijke basis vinden", aldus Vasseur.

