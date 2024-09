Max Verstappen en Red Bull Racing zijn niet hoopvol over de aankomende F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De kampioenschapsleider zou graag zien dat de hele auto wordt aangepakt, maar verbeteringen worden door het team pas op het Circuit of the Americas verwacht in oktober.

Verstappen kon aan het begin van dit seizoen nog zijn dominantie van 2023 voortzetten, maar langzaam maar zeker begonnen er scheurtjes te ontstaan, niet alleen bij het management van Red Bull Racing, maar ook bij de ontwikkeling van de RB20. Hij heeft sinds Spanje afgelopen juni geen Grand Prix meer op zijn naam geschreven. Überhaupt podiumposities behalen is een flinke uitdaging geworden voor de Limburger. Hij werd alleen nog tweede op Silverstone - vooral dankzij zijn rijkunsten op de halfnatte baan, terwijl de McLarens en Mercedessen eigenlijk veel sneller waren - en op Zandvoort voor thuispubliek. McLaren is nog maar 8 punten verwijderd van Red Bull in de tussenstand bij de constructeurs. De vierde wereldtitel voor Verstappen is ook alles behalve zeker.

Hele auto veranderen

De Grand Prix van Italië was het slechtste weekend voor Verstappen tot nu toe. Hij kwam niet verder dan de zesde plaats op maar liefst 38 seconden achterstand van winnaar Charles Leclerc. "Tijdens de race was ik niet echt gefrustreerd. Ik reed gewoon mijn eigen race", zo blikte de Red Bull-coureur tegenover F1 TV terug op de wedstrijd op het Autodromo Nazionale Monza. "We hadden de snelheid gewoon niet en de pitstop was ook slecht. Onze strategie had ook beter gekund. Al had het onze positie waarschijnlijk niet veranderd, we hadden over het algemeen wel een betere race kunnen rijden."

Het feit dat er problemen waren met de Honda-krachtbron, was ook niet bepaald gunstig op de snelste baan op de kalender. "Het hielp niet mee dat ik voor het grootste deel van de race niet op vol vermogen kon rijden, omdat er complicaties waren", aldus Verstappen. Volgens hoofdadviseur Helmut Marko zullen Azerbeidzjan en Singapore overleven worden voor Red Bull. De doorslaggevende bevindingen die de renstal heeft gedaan tijdens een Pirelli-test van Liam Lawson, zullen naar verwachting pas effect hebben tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, aangezien de aankomende twee races op stratencircuits zijn.

Vooruitkijkend naar de Formule 1-race in de Zuidelijke Kaukasus, vertelde Verstappen: "[De RB20] is nu heel slecht, en we hebben voor Bakoe veel werk aan de winkel om eigenlijk de hele auto te veranderen."

