Liam Lawson is na de F1 Grand Prix van Italië gaan testen voor Red Bull Racing. Helmut Marko laat weten dat het team waar Max Verstappen voor uitkomt, al dingen heeft gevonden die mogelijk de balans van de RB20-bolide gaan verbeteren, maar waarschuwt ook dat het de komende races nog niet te zien zal zijn.

Verstappen leek aan het begin van dit seizoen zijn dominantie van 2023 voort te kunnen zetten met vijf overwinningen in de eerste zeven races. In Australië verloor hij een kans op de zege vanwege een geëxplodeerde rem en in Miami was Lando Norris de Limburger te snel af, maar de McLaren-coureur had ook een gelukje met de safety car nodig. Na een domper van een weekend in Monaco, won Verstappen wel weer in Canada en Spanje, maar het ging niet zonder slag of stoot. Sindsdien heeft de kampioenschapsleider geen enkele keer meer op de hoogste trede van het podium gestaan. Überhaupt het podium halen is voor Red Bull tegenwoordig al een enorme uitdaging. Er wordt bij de energiedrankfabrikant dan ook eerder gesproken van downgrades dan upgrades. De balansproblemen van de RB20 worden namelijk steeds maar groter.

Doorslaggevende bevindingen

Een van de middelen die Red Bull inzet om antwoorden te vinden, is meedoen aan de zogeheten Pirelli-tests. Ieder team wordt zo nu en dan door de bandenfabrikant uitgenodigd na een Grand Prix-weekend om mee te doen aan testdagen om natuurlijk de banden te testen. George Russell en Mercedes kwamen gisteren en ook vandaag in actie op Monza. Lawson wordt op hetzelfde circuit ingezet. De Nieuw-Zeelander deed op dinsdag 104 ronden in de RB20 en komt vandaag uit met de VCARB. Verstappen werd op 38 seconden verslagen in de Grand Prix van Italië, zijn grootste achterstand sinds de Nederlander wereldkampioenschappen binnensleept, en dus is Monza het perfecte circuit om te ontdekken wat er precies verkeerd is aan de auto.

"We doen een bandentest met Liam Lawson in Monza", begon Marko tegenover oe24. "Tegelijkertijd gaan onze mensen aan de slag om te analyseren waar we aanpassingen moeten maken. We moeten het punt vinden waarop we een verkeerde afslag hebben genomen wat betreft de ontwikkeling van de auto. We hebben al een aantal doorslaggevende bevindingen gedaan", zo deelt de 81-jarige hoofdadviseur het goede nieuws. "Echter, nu moeten we nog snel de bijbehorende technische wijzigingen doorvoeren, zodat de auto weer de juiste balans heeft. De aankomende twee wedstrijden zijn op stratencircuits in Bakoe en Singapore, dus in dat opzicht gaan we er weinig informatie uit kunnen halen. Pas in Austin kunnen we zien of we het hebben kunnen omdraaien."

