Max Verstappen wordt dit seizoen vaker dan ooit in verband gebracht met Mercedes, die door veel mensen als favoriet worden gezien als in 2026 de nieuwe motorreglementen in zullen gaan. George Russell maakt zich geen zorgen om zijn positie vanaf dat seizoen, ondanks de geruchten.

Voor het seizoen 2025 krijgt Russell de jonge Italiaan Andrea Kimi Antonelli als coureur, nadat Lewis Hamilton begin dit seizoen aankondigde naar Ferrari te gaan. Volgens de geruchten is het nog maar afwachten of Russell ook op de lange termijn daadwerkelijk onderdeel gaat zijn van dat team. Hij heeft een contract tot eind 2026, maar teambaas Toto Wolff heeft er geen geheim van gemaakt dat hij Verstappen graag ziet komen. Dit was wat hem betreft al in 2025 gebeurd, maar uiteindelijk slaagde hij hier niet in. Russell zegt tegenover RacingNews365 dat hij nog niet veel verder wil kijken bij Mercedes dan 2026. “Het is super spannend voor 2026 met Mercedes. Er is nog niets getekend voor de toekomst en het is iets waar ik eigenlijk nog niet eens over nadenk.”

Russell met vertrouwen richting nieuw tijdperk in F1 dankzij motor Mercedes

Volgens Russell is er reden genoeg voor hem en Mercedes om met vertrouwen richting het nieuwe tijdperk in F1 te gaan, een tijdperk waarin de veranderingen op het gebied van motoren een belangrijke rol gaan spelen. “Mercedes gaat een geweldige plek worden, vooral met de motoren, maar er is meer dan één team met een Mercedes-motor, dus we kunnen niet overdreven veel zelfvertrouwen hebben, alleen omdat we geloven dat we een snelle motor gaan krijgen."

Russell ziet uitdaging in bijhalen McLaren

Russell geeft namelijk eerlijk toe dat Mercedes eerst maar eens moet proberen McLaren bij te halen, een team dat ook met een Mercedes-motor in F1 actief is. “McLaren heeft ook een snelle motor en Williams heeft ook een snelle motor. Op dit moment worden we verslagen door [McLaren]. Ik zie ze niet als een klantenteam, want alles is gelijk. Ze zijn hun eigen team met dezelfde motor. Maar zoals het er nu voor staat, doen ze het beter dan wij.”

