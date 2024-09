Günther Steiner stelt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff met de aankondiging van Andrea Kimi Antonelli als opvolger van Lewis Hamilton in 2025, 'zijn eigen Max Verstappen wil creëren'.

In de podcast The Red Flags zegt Steiner dat het al een tijdje bekend was, zowel voor de buitenwereld als voor Antonelli, dat hij de favoriet was voor het stoeltje naast George Russell als vervanger van Lewis Hamilton voor 2025 en dat er bewust onzekerheid werd gecreëerd door Mercedes. Steiner ziet de humor er wel van in. "Hoe lang zeiden we dat nou al? Twee maanden. Ze wachten tot hij crashte en kondigden het aan. Dat is een goed idee. We moeten onze complimenten geven aan de PR-afdeling van Mercedes. Dit was de perfecte strategie." Antonelli mocht tijdens VT1 in Monza meteen kilometers maken, maar crashte meteen. Volgens Steiner brak hij daarbij de belangrijkste regel voor een nieuwe coureur in F1. "Niet crashen. Je moet ook uitleggen waarom. Als je crasht, dan word je voor altijd herinnerd als de man, haakje open, idioot, haakje sluiten, die de auto liet crashen in zijn eerste vrije training. Of je nou op één na laatste wordt, op vijf na laatste of elfde, dat boeit helemaal niemand. Niet crashen, want dat herinnert iedereen zich."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Rosberg: 'Je ziet dat Verstappen vaker boos wordt, steeds ongeduldiger wordt'

Steiner ziet strategie Wolff rondom toekomst Verstappen

Wolff heeft zich dit seizoen vaak gericht tot Red Bull en vooral Verstappen, waarbij het geen geheim was dat zowel Mercedes als Aston Martin wilden - en waarschijnlijk nog steeds willen - profiteren van de onrust binnen Red Bull en de mindere prestaties van het team in 2024. Volgens Steiner weet Wolff heel goed waar hij mee bezig is als het gaat om zowel Verstappen als het aanstellen van Antonelli. "Hij heeft Max gemist en wilde zijn eigen kleine Maxie creëren. En dat werd hij [Antonelli]. Toto weet hoe goed die jongen is."

OOK INTERESSANT: 'Lambiase verlengde in de zomer contract bij Red Bull, andere rol in het verschiet?'

Antonelli moet meteen presteren bij Mercedes

Antonelli is nog geen negentien jaar als hij volgend jaar zijn debuutseizoen mee gaat maken bij Mercedes, waar de druk om te presteren toch hoger ligt dan bij een team in de middenmoot. Volgens Steiner kan Antonelli zich niet veroorloven om twee seizoenen op rij verslagen te worden door Russell. "Dan is hij klaar. Hij moet gewoon goed zijn. Ik weet vrij zeker dat er anders geen toekomst is. Mercedes moet winnen. Mercedes is er niet om een auto te maken voor Kimi Antonelli omdat Toto van hem houdt."

Gerelateerd