Gianpiero Lambiase is al negen seizoenen de race-engineer van Max Verstappen, die drievoudig wereldkampioen is en dit seizoen voorlopig nog op pole position staat om zijn vierde titel op rij in F1 te gaan boeken. Toch lijkt de kans te zijn toegenomen dat er een einde gaat komen aan het illustere duo Lambiase en Verstappen.

Dit weet PlanetF1 te melden. Red Bull Racing krijgt sinds begin 2024 de ene naar de andere klap te verwerken. Na de geruchten en het daarop volgende onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner, het bijna-vertrek van adviseur Helmut Marko, het vertrek van Jonathan Wheatley en een paar andere engineers en belangrijke figuren binnen Red Bull Racing en de tegenvallende prestaties van zowel de RB20 als Sergio Pérez, lijkt het niet lang meer te duren voordat topontwerper Adrian Newey vanaf 2025 definitief aan de slag gaat bij Aston Martin. Dit betekent dat Red Bull organisatorisch gezien oplossingen moet gaan vinden, naast dat het de RB20 moet verbeteren, in 2025 met een betere auto moet komen en in 2026 een goede start moet maken met de eigen motor - in combinatie met Ford. Veel werk aan de winkel dus, zowel op als buiten de baan.

'Lambiase tekende in de zomer contractverlenging bij Red Bull'

Het nieuws rondom Lambiase is voor Verstappen tweeledig. Ten eerste het goede nieuws: volgens PlanetF1 zou Lambiase voor de zomerstop onzekerheid over zijn toekomst bij Red Bull Racing weg hebben genomen. Lambiase zou een contractverlenging hebben getekend bij het team, waardoor Red Bull voorkomt dat hij de volgende is die vertrekt. Dan het voor Verstappen wat mindere nieuws: de Brits-Italiaanse engineer werkt als sinds 2016, toen Verstappen naar Red Bull Racing ging, met de Nederlander, maar het is met het vertrek van Wheatley en veel andere namen nog maar de vraag of hij race-engineer gaat blijven en zijn huidige rol gaat behouden. "Nu Wheatley het team na 2024 verlaat, zet de verlenging van Lambiase's contract de deur open voor een mogelijke promotie nu Red Bull een nieuwe teamstructuur op het oog heeft die nog bevestigd moet worden. Helmut Marko onthulde onlangs dat Wheatley's rol waarschijnlijk over meerdere mensen verdeeld zal worden." Er is dus een aanwezige kans dat Lambiase een andere rol krijgt, waardoor Verstappen op zoek zou moeten naar een andere race-engineer.

'Lambiase sloeg aanbieding van McLaren en Ferrari af'

Volgens de geruchten zou Lambiase niet alleen Red Bull als optie hebben gehad, iets wat eerder deze week via andere geruchten ook al naar buiten kwam. "Lambiase werd het hof gemaakt door aanbiedingen van andere teams, waaronder recente pogingen van Ferrari en McLaren om zijn diensten te bemachtigen. Maar de vaardigheden van Lambiase zijn van het grootste belang voor Red Bull, terwijl de loyaliteit van de Brits-Italiaanse engineer aan Red Bull en teambaas Christian Horner een belangrijke rol heeft gespeeld bij zijn contractverlenging."

